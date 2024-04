Ligue1 - 20e journée : Sidy Ndiaye brille avec un triplé pour GFC face à l'USO

En match comptant pour la 20e journée de la Ligue 1, Guédiawaye FC a étrillé 4-0 l'US Ouakam grâce à Sidy Ndiaye qui a volé la vedette en menant le club de la banlieue à une victoire convaincante sur l'adversaire au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Le jeune prodige s'est illustré avec un triplé remarquable. Il confirme ainsi son statut de talent émergent dans le paysage du football sénégalais.





En effet, le spectacle a débuté à la (37e mn) lorsque Kabiro Joof a ouvert le score pour Guédiawaye FC. Deux minutes plus tard, Sidy Ndiaye démontre sa précision et son sang-froid devant le but adverse à la (39e). Ce dernier revient à la charge et corse le score à la 68e.





Au retour des vestiaires, Guédiawaye FC maintient la pression sur son adversaire, malgré la réduction du score de l'US Ouakam, avec Abdou A. Cissé convertissant un penalty à la 52e mn et Alassane Guèye à la 60e mn.