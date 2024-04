Lutte : ces propos de Modou Lô risquent de fâcher Tapha Tine

D’après Record, Modou Lô a esquivé à deux reprises Tapha Tine. «Ce qui pourrait laisser croire qu’il l’évite délibérément», déduit le journal. Mais Modou Lô a balayé les supputations selon lesquelles il aurait peur du Géant du Baol



Le Roi des arènes va même plus loin. «Tapha Tine est plus facile à aborder que tout autre adversaire, a-t-il asséné dans des propos relayés par le quotidien sportif. Par rapport à ma manière de lutter, il est facile à manœuvrer. D’après les analyses que j’ai faites, il m’était plus facile de battre Tapha Tine.»



Modou Lô admet que ses «propos peuvent choquer», au vu «de la taille de Tapha Tine». «Mais, s’est-il empressé d’enchaîner, cela n’a aucune importance dans une enceinte. Les lutteurs qu’il a battus ne sont pas Modou Lô.»