MERCATO: LE REAL FAIT UNE PREMIÈRE CONCESSION POUR KYLIAN MBAPPÉ

Selon les informations de Marca, le Real Madrid laissera à Kylian Mbappé le choix de la date pour annoncer sa signature dans le club madrilène l’été prochain. Celle-ci devrait intervenir avant l’Euro.





Pour Marca, la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid l’été prochain ne fait plus aucun doute. Si le joueur a annoncé, en février, aux dirigeants du PSG, à ses coéquipiers et au staff qu’il ne prolongerait en juin, il n’a encore rien officialisé publiquement. Mais pour le journal madrilène, ce n’est qu’une question de temps. Et le Real, grand (unique?) favori à sa signature, lui accorderait une première concession en le laissant choisir la date de l’annonce de sa signature.





Aucune annonce tant que le PSG sera en Ligue des champions

Une décision convenue lors de la stratégie de communication qu’auraient mise en place les dirigeants madrilènes avec le clan Mbappé lors des discussions autour du potentiel futur contrat du joueur. L’idée, dans un premier temps, serait de ne pas évoquer l’avenir du joueur tant que le PSG et le Real sont toujours engagés en Ligue des champions. Interrogé en conférence de presse sur son avenir il y a dix jours lors du rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé avait botté en touche.





"Je n’ai rien annoncé parce que je n'avais rien à annoncer. J’ai toujours dit que le jour où j’aurais quelque chose à dire, je viendrai me présenter comme un homme et je parlerai. Tant que je ne l'ai pas fait c'est que je n'ai rien à annoncer", avait-il lancé.









Le Real serait conscient de la "situation délicate" du joueur après l’annonce de son départ et lui laisserait la main pour cette raison. Une chose est sure: l’annonce n’aura pas lieu tant que le PSG sera toujours engagé en C1 (quart face au Barça). Le parcours du Real Madrid (qui doit affronter Manchester City) entre aussi en compte d’autant que les deux clubs pourraient s’affronter en finale de la compétition, le 1er juin à Wembley. Si les deux équipes étaient éliminées avant, l’annonce pourrait intervenir après la dernière journée de L1, le 18 mai, ou plutôt une semaine plus tard après la finale de la Coupe de France face à Lyon (le 25 à Lille).





Dans le cas où Paris disputerait la deuxième finale de C1 de son histoire, il faudrait encore patienter. Lors de sa récente prise de parole, le champion du monde 2018 avait laissé entendre que la question de son avenir serait réglée avant l’Euro avec l’équipe de France, et le premier match des Bleus face à l’Autriche, le 17 juin.

