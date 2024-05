Navetanes : Matam accueillera les phases nationales 2024

La région de Matam (Nord) va abriter cette année, les phases nationales des navetanes dont les activités vont se dérouler entre les communes de Matam, Ourossogui, Thilogne, Bokidiawé, Agnam, Kanel et Ranérou avec, au total, 40 équipes en catégorie seniors, 24 en cadets et 14 troupes théâtrales, qui vont rivaliser autour d’activités sportives (dont la lutte traditionnelle et l’athlétisme) et récréatives.





Pour cette 37e édition des phases nationales de l’Organisme national de coordination des activités de vacances (ONCAV) prévue du 29 août au 14 septembre, dont le thème est « Les ASC, socle du développement économique et social », un budget de 204 065 000 F CFA est prévu.





De l’avis du président de l’ONCAV, Amadou Kane, « ce budget, financé à 70 % par les collectivités territoriales et le reste par l’ONCAV, va prendre en charge les activités sportives, culturelles et scientifiques, le transport ainsi que la restauration des délégations et des officiels, de même que la prise en charge des agents de sécurité et l’hébergement des délégations ».





Durant le comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs, sous la présidence du gouverneur, les différents acteurs se sont engagés à relever les défis de l'organisation en se déployant pour une bonne commodité de l’hébergement, les dispositifs sécuritaires, sanitaires et hygiéniques, etc.