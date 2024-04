PSG-BARÇA J-2: L'ARBITRE ANTHONY TAYLOR, PORTE-BONHEUR DE PARIS, AU SIFFLET

L'Anglais Anthony Taylor a été désigné pour arbitrer le quart de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone, mercredi (21h, sur RMC Sport 1). Avec lui, Paris n'a jamais perdu, notamment face au Barça en 2021.







Un porte-bonheur parisien au sifflet pour le choc PSG-Barça. L'UEFA a nommé Anthony Taylor pour arbitrer le quart de finale aller de la Ligue des champions entre les deux équipes, mercredi (21h, sur RMC Sport 1). Et c'est une bonne nouvelle pour le club parisien qui n'a jamais perdu un match avec l'Anglais.









Sur les six rencontres dirigées par Taylor, Paris s'est imposé cinq fois pour un match nul... contre le Barça (1-1), il y a trois ans en 8es de finale retour de la C1, au Parc des Princes.





Dortmund, le Final 8... et le Barça





La série a débuté le 8 décembre 2015 face au Shakhtar Donetsk (2-0) en phase de groupes de la Ligue des champions. Elle comprend deux soirées historiques pour le PSG: la qualif' à huis clos face au Borussia Dortmund (2-0) en 8e retour le 11 mars 2020 en pleine explosion de la pandémie du Covid. Quelques mois plus tard, Taylor avait arbitré le PSG lors de sa victoire face à l'Atalanta Bergame (2-1) en quarts de finale du Final 8 de Lisbonne.





Il a, depuis, croisé la route des Parisiens face au Barça en 2021 donc, mais aussi la saison passée lors de la victoire face à la Juventus (2-1) en poules. Les souvenirs sont un peu plus mitigés pour le Barça avec Anthony Taylor. Ils étaient même plutôt mauvais avant cette saison avec un piètre match nul sur le terrain de l'Olympiacos (0-0) en 2017, celui au Parc des Princes synonyme d'élimination en 2021 (1-1), puis une lourde défaite à domicile (0-3) face au Bayern Munich en octobre 2022.