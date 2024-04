PSG-BARÇA: UNE CHAÎNE BOYCOTTÉE PAR LES DEUX ÉQUIPES APRÈS UNE REMARQUE RACISTE SUR LAMINE YAMAL

Les joueurs du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone ont refusé de répondre aux questions de la chaîne Movistar après le quart de finale aller de Ligue des champions remporté par les Catalans ce mercredi au Parc des Princes (3-2). Une manière d'exprimer leur soutien à Lamine Yamal, victime d'un commentaire raciste d'un ancien joueur devenu consultant.





Après avoir bataillé pendant plus de 90 minutes au Parc des Princes ce mercredi, les joueurs du PSG et du Barça ont ensuite fait preuve d'une belle unité. Malgré la victoire des Catalans lors ce quart de finale aller de Ligue des champions (2-3), les membres des deux équipes ont refusé de répondre aux questions de la chaîne Movistar après la rencontre.





Une manière de soutenir Lamine Yamal et d'exprimer leur mécontentement après une remarque raciste d'un consultant de la chaîne, l'Argentin German Burgos, selon les informations relayées par plusieurs journalistes sur place puis confirmées par la chaîne TV espagnole.





"Le Barça nous a notifié qu'aucun de ses joueurs ne parlerait ce mercredi parce que le club s'est senti offensé par un commentaire de German Burgos sur Lamine Yamal pendant l'émission", a ainsi expliqué Movistar auprès de la radio Cope.





Une phrase raciste en voyant Yamal jonger

Au coeur du problème, les propos tenus par German 'Mono' Burgos avant le coup d'envoi du match. L'ancien gardien de l'Argentine et ex-adjoint de Diego Simeone à l'Atletico de Madrid entre 2011 et 2020, a ainsi eu des mots déplacés et racistes envers Lamine Yamal.





"Si cela ne fonctionne pas pour lui (dans le football), il pourait se retrouver à un feu rouge", a lâché l'ex-gardien au sujet de la pépite de 16 ans en le voyant en train de jongler pendant l'échauffement. Le tout agrémenté de rires gras histoire d'enfoncer le clou.









Les excuses de la Movistar





Dans la nuit de mercredi à jeudi, la chaîne Movistar a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux afin de présenter des excuses publiques à Lamine Yamal pour les propos tenus par son consultant.





"A l'occasion des commentaires malheureux d'un des collaborateurs de Movistar Plus + dans l'avant-match de Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone sur le joueur Blaugrana Lamine Yamal, la plateforme présente ses excuses publiques", a confirmé la chaîne espagnole. "Movistar Plus+ condamne tout type de discrimination et n'autorisera ce type de commentaires de la part d'aucun des travailleurs ou collaborateurs liés à la plateforme."