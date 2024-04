"PRESQUE COMME UN JOUEUR DE 4E DIVISION", ROY KEANE DÉZINGUE HAALAND APRÈS LE NUL DE CITY CONTRE ARSENAL

Encore muet en Premier League lors du choc entre Manchester City et Arsenal (0-0) le week-end dernier, Erling Haaland a eu toutes les peines du monde à se montrer face à une défense solide. Au micro de Sky Sports, l’ancien joueur de Manchester United Roy Keane a été très critique envers le buteur, le comparant même à un joueur de "quatrième division".



Peu importe l’époque, Roy Keane n’est décidément pas tendre avec la famille Haaland. Après avoir sorti un tacle assassin à Alf-Inge lors d’un choc entre Manchester United et Manchester City, l’Irlandais s’en est cette fois pris au fils Erling, mais verbalement cette fois.





Au micro de Sky Sports, Roy Keane a sévèrement critiqué la prestation discrète du goleador lors du choc contre Arsenal le week-end dernier (0-0): "Le niveau de son jeu en général est très faible, et pas seulement aujourd'hui", a-t-il martelé. "Je pense que ses attaques générales, ses têtes et sa finition sont les meilleures du monde. Mais son jeu en général pour un tel joueur, il est si mauvais. Il est presque comme un joueur de quatrième division."

"Il doit améliorer son jeu global"



Actuellement meilleur buteur de Premier League avec 18 réalisations, Haaland connaît toutefois une période de méforme en championnat, en n’ayant pas été décisif lors des trois derniers gros matchs contre Liverpool, Newcastle et désormais Arsenal. Malgré un premier jugement sévère, Roy Keane estime que le Norvégien a les qualités pour progresser: "Le jeu général d’Haaland doit s’améliorer, et ça sera le cas dans les années à venir. Il doit améliorer son jeu global."