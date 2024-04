Saudi Pro League : Sadio Mané brille lors de la victoire d'Al-Nassr face à Al-Tai

Lors de la 25? journée du championnat, Al-Nassr s’est baladé face à Al-Tai avec un score sans appel de 5-1. Sadio Mané, l'international sénégalais, a été l'un des architectes de cette victoire en s'illustrant avec deux passes décisives.



Dès la première période, les coéquipiers de l’attaquant sénégalais ont ouvert le score par l’intermédiaire d’Otavio à la 20e minute. Malgré l'égalisation rapide d'Al-Tai par Misidjan à la 22e minute (1-1), Mané a fait parler sa vision du jeu juste avant la pause. Il a offert un caviar à Ghareeb, qui a marqué le deuxième but pour Al-Nassr juste avant la mi-temps (2-1, 45+7).



En seconde période, un homme s’est particulièrement distingué : Cristiano Ronaldo. Le quintuple ballon d’or a inscrit un triplé, dont un but sur une passe décisive de Mané. Le premier à la 64e minute (3-1) et le second à la 67e minute (4-1). Ronaldo a ensuite complété son triplé dans les dernières minutes, marquant ainsi son 26e but en championnat cette saison et scellant la victoire d'Al-Nassr sur le score final de 5-1.



Dans l'autre affiche de la journée, Al-Hilal a remporté une victoire face à Al-Shabab sur le score de 4-3, signant ainsi sa 23e victoire de la saison en championnat.



Au classement, Al-Hilal de Kalidou Koulibaly est en première position avec 71 points suivi d’Al-Nassr qui comptabilise 59 points. Al-Ahli d’Edouard Mendy ferme le podium avec 48 unités.