Supercoupe d'Arabie saoudite : Duel au sommet entre Sadio Mané et Kalidou Koulibaly

Avec 25 victoires, 2 nuls et 0 défaite en championnat, Al Hilal surclasse la Saudi Pro League, cette saison. Ce lundi, le club de Kalidou Koulibaly va essayer d'assoir sa domination face à son concurrent Al-Nassr de Sadio Mané. Les deux Lions se feront face en demi-finales de la Supercoupe d'Arabie saoudite. Sadio et Kalidou se rencontreront pour la quatrième fois cette saison, après la finale de la Coupe arabe, leur match en championnat et en Season's Cup.







Une rencontre au sommet où Sadio Mané et ses coéquipiers vont essayer de mettre fin à l'invincibilité d'Al-Hilal. Le match aura lieu à 19 h 30 GMT.