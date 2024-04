Trent Alexander-Arnold : "Je suis reconnaissant de n'avoir jamais joué contre Sadio Mané, il était similaire à Ronaldo"

Pendant plusieurs années, Sadio Mané et Trent Alexander Arnold ont partagé le vestiaire de Liverpool. Les deux joueurs ont remporté ensemble la Premier League, la Ligue des champions et d'autres trophées.





Lors d'un entretien avec The Overlap réalisé par l'ancien latéral droit de Manchester United, Gary Neville, Alexander-Arnold a rendu hommage à son ancien coéquipier sénégalais. L'international anglais se dit reconnaissant d'avoir seulement croisé Sadio Mané à l'entraînement et non face à lui en match.





"Sadio Mané est le seul joueur avec qui j'ai joué dont j'ai toujours pensé que je suis reconnaissant de n'avoir jamais eu à jouer contre lui. Il était un attaquant parfait. Il avait tout. C'était un athlète. Probablement, je dirais qu'il était similaire à (Cristiano) Ronaldo. Il était rapide, puissant, pouvait marquer avec les deux pieds. C’était une menace constante pour tout le monde", a déclaré le joueur de Liverpool.