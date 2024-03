Un week-end – trois matchs de haut niveau !

Bayern vs Borussia Dortmund

La confrontation entre le Bayern et le Borussia Dortmund ou le légendaire der Klassiker est l'un des événements les plus attendus du football allemand. Samedi prochain, les deux géants de la Bundesliga disputeront le 135? face-à-face de leur histoire.

Dans le championnat actuel, le Bayern est presque certain de perdre la lutte pour le titre au profit du Bayer. À huit journées de la fin du championnat, l'équipe de Thomas Tuchel occupe la deuxième place avec 60 points, à 10 points du leader. La performance de Munich n'est même pas impressionnante : lors des quatre dernières journées, les Bavarois ont marqué 17 buts.

En mars, le Borussia a remporté 3 victoires avec un score total de 7:2. Avec 50 points, les Bumblebees positionnent à la quatrième place et luttent désespérément pour une place dans la zone de la Ligue des champions. Au premier tour, l'équipe avait connu une raclée contre le Bayern 0:4 et les experts de 1xBet ne l'ont pas oublié. Les cotes sur les principaux résultats du prochain der Klassiker sont les suivantes : victoire de l'équipe locale - 1,46, match nul - 5,82, victoire des visiteurs - 6,31.

Manchester City vs Arsenal

L'EPL est le seul tournoi de haut niveau où l'intrigue dans la lutte pour le titre est non seulement préservée, mais a même atteint son paroxysme. Trois équipes se disputent le titre dans la ligue la plus prestigieuse du monde, dont deux se rencontreront à l'Etihad lors de la dernière journée de mars.

Manchester City s’est quitté sur un nul 1-1 avec Liverpool le 10 mars et occupe la 3? place avec 63 points, à un petit point de Liverpool et d'Arsenal. Malgré la rude concurrence, les analystes considèrent Man City comme le principal prétendant aux médailles d'or de l'EPL et estiment sa probabilité d'être sacré à 43,5 %.

Grâce à une série de huit victoires, Arsenal mène la danse en EPL avec 64 points. Les Canaris sont également les leaders en termes de buts marqués (70) et encaissés (24). Malgré les excellents résultats de ces derniers mois, la probabilité de voir l'équipe de Mikel Arteta remporter le championnat est estimée à 20 %. La confrontation au premier tour s'est terminée en faveur d'Arsenal – le club londonien a alors arraché une victoire minimale sur le score de 1:0. Les cotes de 1xBet sur les principaux résultats du match à venir sont les suivantes : victoire des hôtes - 1,9, match nul - 4,06, victoire des visiteurs - 4,11.

Olympique de Marseille vs PSG