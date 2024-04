Akawui - Oya

Akawui est un auteur-compositeur-interprète canadien d’origine chilienne et autochtone mapuche.





Dès son très jeune âge, il est initié à la musique folklorique de l’Amérique du sud par son père . Cesont ses expériences passées, ainsi que son héritage culturel autochtone-chilien qui inspirent cet artiste dans son métissage musical.





Se produisant le plus souvent en espagnol, Akawui a trouvé une sonorité unique dans la musique latin/alternative/urbaine. Il fusionne le hip-hop , le rock, des éléments de musique électronique ainsi que des chants et des sonorités folkloriques du monde entier. Pour les amateurs de musique alternative urbaine du monde, cet artiste unifie le tribal avec le moderne.





Ses textes sont porteurs d’un message engagé qui raconte la réalité de diverses communautés et qui met en lumière la condition humaine. Sur scène, Akawui offre une prestation entrainante, à la fois puissante et tendre.. Il aborde les sujets qui lui sont chers avec humour, sarcasme et amour.





Actif dans le milieu musical depuis 2009, Akawui participe à plusieurs festivals. Parmi les moments les plus mémorables jusqu’à ce jour, on retrouve sa participation au Festival International de Jazz de Montréal, au Festival d’été de Québec, au Festival de Musique du Bout du Monde de Gaspé, au Festival International des Rythmes du Monde de Saguenay, au Solstice Festival de Saint-Georges et au Festival des traditions du Monde de Sherbrooke.





En 2015, il gagne le concours Syli d’Or, organisé par les Productions Nuits d’Afrique, le prix RFI Talent et l’Afro- Pop Awards. La même année, il clôture le Pan Am Games Aboriginal Pavilion Showcase, à Toronto, où il impressionne la communauté musicale nationale. En 2019, voulant pousser sa carrière en Amérique latine, il se rend au Chili pour performer dans plusieurs festivals à Santiago ainsi qu’en territoire Mapuche où il est très bien reçu.





En 2017, Akawui lance INTERTRIBAL , son premier EP de 3 chansons qui contient des titres en français et en espagnol, dont la pièce DESHAIA, qui a été créé en collaboration avec le groupe de tambour Pow Wow, de Kahnawake, Redtail Spirit Singers dont Akawui a fait partie. Cet EP a été acclamé par la critique et a, entre autres, reçu quatre étoiles du journal Le Devoir.





En Novembre 2022, Akawui est récipiendaire de la cohorte MUZ de Vision Diversité. Il sort, en décembre de la même année, son premier album intitulé El Futuro Es Tribal. À travers cet album, l'artiste promeut une ouverture culturelle avec des morceaux intégrant chants de gorge Inuits, chants Haka Maori, percussions afro colombiennes, flûtes de pans des Andes, chants Pow wow des Premières Nations, guitare soukous africaine, le tout entouré d'un univers musical urbain et contemporain. Les 9 titres de ce nouvel album ont été entièrement composés par l’artiste lui-même.





L'album est sorti sous l'étiquette de disque Noemai Records et est distribué par le reconnu label The Orchard, Sony Music. Il a été enregistré dans les studios de Indica records, à Montréal et produit en France par l’arrangeur musical Hedayat Mirnezami.