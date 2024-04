BBC raconte l’histoire de Serigne Amar, jeune entrepreneur qui révolutionne la filière avicole

C’est une belle histoire de Serigne Amar : Réussir dans l'ombre, mais produire des résultats remarquables. C’est le récit inspirant de Serigne Amar, un jeune entrepreneur sénégalais qui se démarque par son travail acharné et son engagement envers le développement de la filière avicole au Sénégal. Il voulait vivre un rêve américain, mais le destin voulait qu’il l’accomplisse chez lui et dans un domaine qui n’est pas sa formation principale. Peu de temps après avoir obtenu son master en génie électrique à l'École Polytechnique de l'Université de New York (NYU), Serigne Amar a commencé sa carrière en tant que système ingénieur, acquérant ainsi une expertise précieuse dans un domaine de pointe.



Son désir d'apporter un changement significatif dans sa communauté l'a conduit à rejoindre son frère à Atlanta, où ensemble, ils se sont lancés dans le domaine du transport. C'est là que le parcours de Serigne Amar a pris une tournure intéressante. En mettant à profit ses compétences techniques et son esprit d'entrepreneuriat, il a décidé de se consacrer à la révolution de la filière avicole sénégalaise. Son engagement envers l'innovation et la durabilité l'a amené à introduire des pratiques modernes et des technologies de pointe dans ce secteur traditionnel. Malgré son rôle discret, Serigne Amar a réussi à faire une différence tangible dans la filière avicole au Sénégal.



Son approche visionnaire et son dévouement à l'amélioration des pratiques agricoles ont contribué à stimuler la productivité, la qualité et la durabilité de l'industrie avicole dans le pays. La vidéo récente le montrant aux côtés du tout nouveau ministre de l’Agriculture Mabouba Diagne a ravivé l'intérêt pour le travail remarquable de Serigne Amar.



Il incarne l'exemple parfait de ces jeunes talents sénégalais qui, avec un soutien adéquat, peuvent véritablement transformer le paysage économique et social du Sénégal. Serigne Amar représente l'avenir prometteur de l'entrepreneuriat sénégalais. Son engagement envers l'innovation, sa détermination à réussir et sa vision audacieuse méritent d'être célébrés et soutenus. Il est temps que le gouvernement et les parties prenantes reconnaissent et encouragent ces talents exceptionnels qui contribuent de manière significative au développement de leur pays.