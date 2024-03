Birame Souleye Diop: « Le Président de la République aura besoin de compétences de tous bords...»

Porteur d'un projet et élu dès le premier tour de l'élection présidentielle, le président de la République Bassirou Diomaye Faye n'entend pas gouverner seul. A en croire le député Birame Souleymane Diop, membre de son directoire de campagne, le nouveau chef de l'État fera appel à toutes les compétences peu importe leur appartenance politique.





«Nous venons avec un programme dont le but est de répondre aux attentes légitimes du peuple en n'oubliant aucun segment de la société sénégalaise. Restaurer la souveraineté dans un pays prospère et dans une Afrique de fraternité et de solidarité. Nous ne sommes pas venus pour construire à partir du néant. Nous sommes venus avec un programme que nous assumons et dans sa mise en œuvre, sûrement le président de la République aura l'occasion de le dire, il aura besoin de toutes les compétences de tous bords», a déclaré le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, invité de l'émission Point de vue sur la RTS.