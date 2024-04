DAHVID SLUR - Stay Alive

David Dockery, l’artiste new wave roots, est né à Trench Town et a grandi dans la communauté de Jones Town, en Jamaïque. Les deux parents de Dahvid ont eu une influence majeure sur sa passion pour la musique, tout comme son frère et ses voisins. C’est là qu’il s’est plongé dans la musique et l’héritage de la patrie hérétique du reggae.





Il a fréquenté l’école secondaire de Trench Town, où il a été un membre actif de la chorale, développant sa passion pour la musique et ses compétences vocales. C’est là qu’il a rapidement appris à jouer de la guitare et des steel pans, il a été de plus en plus influencé par le reggae et le dancehall qu’il entendait autour de lui au quotidien.





Dahvid s’est imposé ces dernières années comme un talent exceptionnel sur la scène reggae jeune et dynamique de la Jamaïque. Dahvid a une forte audience locale à Kingston et en Jamaïque, ainsi qu’une base de fans internationale croissante. Les titres récents Got Me Singing, Joy et Stay Alive ainsi que la collaboration préférée de Cyah Kill Rasta avec le regretté Jo Mersa Marley, tirée de son EP de six titres The « New Age Rockaz ».





Dans sa musique, l’optimisme de Dahvid est équilibré par rapport aux réalités et aux luttes de la vie quotidienne à Kingston. Sa positivité lyrique et sa capacité à aborder les problèmes de la communauté qui l’entoure et au-delà, font appel aux cœurs et aux esprits de la future génération jamaïcaine, ainsi qu’à ceux qui aiment les vibrations conscientes et les messages qui élèvent leurs âmes à travers le monde. Pour Dahvid, sa musique doit embrasser les enseignements du rastafari centrés sur l’amour, la compassion et la compréhension.





Parmi ses plus grandes influences, Dahvid met l’accent sur Sizzla (avec qui il a eu l’occasion de jouer), I-Wayne, Chronixx, Protoje, Damian Marley et le légendaire Bob Marley and the Wailers, ainsi que d’autres artistes patrimoniaux tels que Gregory Isaacs, Marcia Griffiths, Beres Hammond et Alton Ellis.