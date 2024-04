Dérapage sur itv: Bachir Fofana présente ses "plates excuses"

«Je présente mes plus plates excuses à la communauté chrétienne et à tous les Sénégalais», a déclaré Bachir Fofana sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Le journaliste et chroniqueur est l'auteur d'un dérapage à l'émission Iftaar de ce vendredi sur iTv. En effet, commentant la formation du nouveau gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko, Fofana a suggéré que la nomination du Général Jean-Baptiste Tine de confession chrétienne au ministère de l'intérieur -chargé du culte- dans un pays à majorité musulmane ne correspond pas à l'idéal.





Ceci, en oubliant que le Sénégal a été dirigé dans la paix, l'harmonie et la concorde, pendant 20 ans par Léopold Sedar Senghor. Un président de la République de confession chrétienne qui avait noué des relations cordiales avec les chefs religieux dont il jouissait du soutien total.





Dans un communiqué, le Groupe E-Media s'est démarqué des propos choquants du journaliste-chroniqueur, tout en rappelant que «depuis sa naissance» le groupe de presse accorde une place de choix à la communauté chrétienne à travers ses différentes plateformes.