Dieyla Guèye dévoile une masteclasse en amour après une pause





Connue pour sa voix captivante et ses belles paroles en amour la chanteuse Dieyla Guèye soigne toujours son univers musical avec de belles prestations qui séduisent son auditoire. Après ´ une pause pour des raisons professionnelles la chanteuse signe son retour à travers une chanson d’amour intitulée "Neex Na" une œuvre qui parle d'amour et de tendresse dans un message fort et poignant.





Avec Dieyla Guèye, considérée comme une soignante des cœurs par les mélomanes, la romance s'invite partout avec une mélodie magnifique qui laisse des souvenirs inoubliables.





Selon elle l'amour n'a pas besoin de langage pour se faire comprendre il suffit de poser des actes positifs et sincères. Une véritable évolution artistique qui prouve la maturité de la chanteuse dans un nouveau look qu'elle nous démontre à travers cette vidéo qui offre un sublime décor.





Après avoir sorti plusieurs singles couronnés de succès Dieyla Gueye se lance dans une carrière internationale à présent avec la Sortie prochaine de son premier album solo qui est en gestation.





Sa musique empreinte d'émotion, est teintée de jazz, de mbalakh, d'afrobeats et de gospel ; une fusion riche et variée, portée par une voix de velours a fait d'elle l'une des meilleures chanteuses de sa génération qui fait souvent penser à de belles voix comme Coumba Gawlo Seck, Billie Eilish, ou encore Ariana Grande.





