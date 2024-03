Distinction: Le journaliste Khaly Seck, Chevalier dans l'Ordre national du Lion

Distinction: Le journaliste Khaly Seck, Chevalier dans l

Une distinction sénégalaise vient d'être remise au journaliste Khaly Seck, une figure bien connue de la télévision nationale, ce vendredi 29 mars. Cette élévation au rang de Chevalier de l'Ordre national du Lion sanctionne un service rendu à la nation, pendant plusieurs années durant.









Un jour mémorable pour le journaliste qui ne cache pas son émotion. "La République du Sénégal en décidant de poser sur ma poitrine ce symbole, se fait une appréciation du travail quotidien que j'abats. Et on peut aisément comprendre qu'en décidant de m'honorer, la République a sans doute apprécié et sanctionné positivement les modestes efforts que constituent la pierre que j'apporte dans l'édifice qu'est la nation sénégalaise. Je suis d'autant plus fier que c'est devant mes pairs, devant ma famille professionnelle qui se trouve être la presse que la République m'a honoré."





La cérémonie assez sobre a également vu la participation de la famille naturelle de Khaly Seck. Le journaliste a tenu par la même occasion à rendre un vibrant hommage à ses parents. "Hélas mes chers parents ne sont plus de ce monde. J'ai une pensée pieuse pour eux et je remercie ces parents qui m'ont inculqué ces valeurs de dignité, de droiture, de probité morale et intellectuelle de tenue, de retenue, d'abnégation en clair le culte du travail. Si je n'avais pas reçu cette éducation je ne pourrai pas m'épanouir ni professionnellement ni ailleurs."