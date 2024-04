Espagne : Un appel urgent suite aux brutalités policières contre deux Sénégalais

La récente agression violente de deux ressortissants sénégalais par la police espagnole a profondément choqué la communauté internationale. Ces actes de brutalité, qualifiés d'inhumains, ont suscité une indignation généralisée, tant au sein de la communauté sénégalaise que dans le reste du monde. C'est notre compatriote Momar Dieng Diop qui donne l'alerte à travers un texte dont nous avons reçu copie.









Il souligne que, face à cette situation alarmante, le consul général Mouhamadou Moustapha Loum a réagi en prenant pleinement la mesure de la gravité des événements. Il a annoncé son intention de se réunir avec les autorités policières espagnoles, entre mercredi et jeudi, afin de discuter de cette affaire et d'exiger des comptes sur les circonstances entourant les brutalités subies par les deux ressortissants sénégalais.





Dans une note positive, il a confirmé que les deux Sénégalais détenus par la police espagnole ont été libérés. Cette libération est le fruit des efforts soutenus du consul général et de la pression exercée sur les autorités espagnoles par plusieurs acteurs de la société civile.





En effet, l'Association des immigrés sénégalais en Espagne (AISE), l'Association des marchands ambulants et les collectivités antiracistes de Madrid ont joué un rôle décisif en plaidant pour la libération des deux individus et en exigeant que justice soit rendue lors de la concentration tenue hier dimanche à Lavapiés.





Lors de cette manifestation qui a rassemblé une importante foule déterminée, les membres de l'AISE, de l'Association des marchands ambulants, des collectivités antiracistes de Madrid et autres bonnes volontés ont uni leurs voix pour condamner fermement les brutalités policières et les violations des Droits de l'homme. Ils ont mis l'accent sur l'importance que les responsables de ces actes répréhensibles soient poursuivis en justice et rendent des comptes pour leurs actions. Cela souligne leur ferme engagement à garantir que les coupables soient tenus pour responsables de leurs comportements condamnables, dans le but de prévenir de futurs actes similaires et de promouvoir la justice et la responsabilité.





Cependant, malgré cette avancée positive, il est essentiel que la communauté sénégalaise reste vigilante et unie dans la défense des droits fondamentaux, souligne M. Diop.





En unissant ses efforts, la communauté sénégalaise peut continuer à défendre les droits fondamentaux et à lutter contre toute forme d'oppression et de discrimination, dit-il. "Elle doit se mobiliser pour soutenir les victimes et pour faire entendre sa voix contre ces violations des droits fondamentaux. La solidarité est essentielle dans la lutte contre de telles injustices et il est fondamental que chacun agisse pour promouvoir la justice et la dignité pour tous".