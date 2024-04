Fakoly Kourouma - PAR AMOUR

Née Moriba Kourouma alias Fakoly Kourouma est né le 15 Novembre 1991 À Conakry , est un artiste chanteur franco-guinéen, auteur, compositeur et interprète de musique populaire. Il fait un mélange entre la tradition et la modernité tout en s’appuyant sur les belles sonorités africaines tirées du manding profond.





Débuts et évolution :





Dès son enfance, Fakoly kourouma est passionné de musique. Après quelques années il se lance pour vivre sa passion de toujours. Depuis Fakoly kourouma porte l’etendard de la musique mandingue et l'afro Mandingue avec son palmarès riche à son actif. Il est auteur de plusieurs singles à succès suivi de magnifiques clips vidéos dont entre autres : Adimini, Imirima, Atamagna et N'téssé.





PARCOURS MUSICAL





L’artiste Fakoly Kourouma est auteur d’un premier album intitulé «Mandingue relève 1 » composé de (8) titres, puis dédicacé au palais du peuple en 2014 sous le label GBS PROD. Après le succès phénoménal de l’album la carrière de Fakoly Kourouma a connu une autre envol dans sa carrière musicale, pour preuve il a été nominé à la cérémonie de distinction et de récompense dénommée « Guinée MUSIC Award» dans la catégorie meilleur talent d'avenir avec le titre «Kanu TeSala » en featuring avec Petit Kandia et il effectue de nombreuses tournées en Europe. Ensuite il poursuit avec un second album dénommée « Mandingue relève 2 » sortie et dédicacé en 2016 à Paris ( France) par le label rêve Music. Cependant, Fakoly Kourouma continue sa mission de faire la musique et d’émerveiller ses fans . Un an après c’est à dire en 2017 , il sort L’Ep 2.0 en 2017 , dans cet Ep de 5 titres existe un titre far qui est une reprise de la légende Manfilla kanté intitulé Ntese et qui a bien cartonné à Conakry et ailleurs.

(Ntese remix). Il faut retenir que , L’artiste Fakoly Kourouma est adulé par plusieurs fans et mélomanes de la musique populaire Mandingue , résidant En France, et temporairement en Guinée. Fakoly kourouma à conquis plusieurs fans dans la sous région notamment : au Mali , en Gambie et au Sénégal.Sans doute il faut dire qu’au fil du temps Fakoly kourouma est devenu la révélation de nouveaux talents du continent et a su se maintenir et se frayer un chemin dans la musique .





Singles







1-Adimini

2, Imirima

3-Atamagna

4-N'téssé

5-Siga dongni





Collaborations







l'artiste chanteur Fakoly kourouma à la voix suave, fidèle à ses objectifs et ses ambitions l’originaire de Macenta pétri de talent muliforme et avéré a également noué de nombreuses collaborations avec des artistes renommés du continent notamment : Petit kandia ( Guinée ) Mohamed james Azaya (Guinée), Alpha Baba (Guinée-France), Mousto Camara (Guinée), Mohamed Diaby (Mali), Fakoly Doumbouya (Mali) , Wodyzz (France) , Djalanie ( France) , le rappeur Douma kalash (France ) et Kemo kanté (Guinée)





Exploits et autres :







En 2014 Fakoly kourouma signe à Keyzit et fut le 2 ème artiste guinéen a signé chez keyzit music France. À cette époque il avait rejoint Mohamed diaby du Mali et tant d’autres artistes de la sous région.





Le talentueux artiste Fakoly Kourouma fait sa première apparition sur la grande chaîne africaine “trace Africa” à travers son clip (Kanu te Salaa ) La même période Fakoly Kourouma devient le premier artiste émergent de la nouvelle génération à faire le million de vues sur la chaîne YouTube de Guinee hit music .





En 2016, Fakoly kourouma reparaît sur “trace africa” avec son titre «faden djou » cette fois en faisant partie des top 10 de la chaîne.





Polémique :





Après une année de collaboration avec le label Keyzit Fakoly kourouma décide de rompre son contrat avec le dit label et pour des raisons personnelles explique -t-il .





Concerts, Spectacles et Scène internationale





Fakoly Kourouma a participé à plusieurs concerts d'envergures tant en France et à l'international entre autres on peut citer ceci : La 1 ère édition du festival Nimba en France , Le Festival Mix'Cité à Lille, La Nuit du Mali à Bercy, Des Spectacles à Montréal, Bruxelles, Dortmund et Conakry .





Tournée européenne / concert





-Dortmund (Allemagne)

-Bruxelles (Belgique)

-Paris (France) et plusieurs salles parisiennes : Nantes, Grenoble , Lyon Clermont , Lille, Strasbourget Orléans

-heidoven (Holande)

-Barcelone (Espagne)

-Berlin (Allemagne)

-Parme (Italie)

Sud Américaine :

Montréal (canada)





Projet , visions et Humanitaire.





Actuellement Fakoly kourouma travaille sur un projet de scolarisation des enfants en Guinée et en Afrique . Dans cette initiative il est en collaboration avec son frère et ami alpha baba ( Artiste chanteur et fils de Sekouba Bambino) et l’association mjc de Lille.





Il est également sensible sur ces paires guinéens d’où son geste modeste et humble vis à vis des sinistrés de kaloum après l’explosion du dépôt de carburant situé à kaloum.