Floraison d’écoles de formation privée : Le député Oumar Sy demande l'ouverture d'une enquête

« Il y a plusieurs écoles de formation privée au niveau de l’Enseignement supérieur. Dans Dakar et dans les grandes régions, on compte ces établissements au pluriel », a déclaré le député Oumar Sy. Le parlementaire qui fait constater cette floraison d’établissements d’enseignement privé à tout coin de rue, s’interroge sur la fiabilité de ces écoles, de la validité du diplôme qu’elles délivrent mais aussi et surtout la qualité de l’enseignement qui y est fourni.





Il invite le ministère de tutelle à travers ses démembrements de « commanditer un audit afin de comprendre ce qui se passe en sachant qui a un agrément et qui ne l’a pas ». « Des parents dépensent beaucoup d’argent dans la formation de leurs enfants et à la fin, ils se rendent compte que le diplôme n’est pas valide » se désole-t-il. Avant de demander au ministre d’évaluer le manque à gagner en gain et en temps. « Il ajoute que c’est de la responsabilité de l’Etat





S’agissant des Espaces numériques ouverts (ENO), il déplore la capacité d’accueil et le surnombre qui est noté dans ces universités numériques. « Les ordinateurs qu’ils reçoivent sont basiques et n’ont pas la possibilité de contenir certaines applications surtout pour les séries scientifiques ».