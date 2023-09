Interdiction de pose cils, ongles et greffage : La galère des salons de coiffures de Touba

Au marché 28 de Touba, les "diguel" (recommandations) sur les interdits dans la cité religieuse sont appliquées par les salons de coiffure . Ici , un baye fall est venue pour rappeler les interdits du Khalife. « cils, mèches , poses ongles », tout cela est banni dans la ville de Cheikh Ahmadou Bamba.





Une décision qui a beaucoup impacté l’activité de Mame, coiffeuse au marché 28. Selon elle, les clientes sont rares par peur. ‘’C'est difficile mais on y peut rien puisque c'est des consignes du Khalife on ne peut que les respecter", explique-t-elle





En cette période de Magal , ces gérantes de salon gagnaient beaucoup d’argent pour subvenir aux besoins de leurs familles . Cette année, la donne a changé. ‘’C'est difficile, on gagnait nos vies , on achetait même des bœufs et autres.





Avant on se débrouillait pour travailler mais maintenant avec l’intervention des baye fall c'est devenu plus compliqué’’, déclare une gérante. En plus ajoute-t-elle, « les Baye Fall sont armés de gourdins»





Cette année, les choses ont changé pour les salons de coiffures, elles sont effrayées par la manière d’agir des baye Fall.