KIZABA - MY PEOPLE

Lionel KIZABA, auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste et pionnier de l'Afro-Musique électro congolaise basée à Montréal, a tracé un chemin musical unique qui prend son large public international en voyage dans son univers afrofuturiste. Avec une fusion du français, de l'anglais, du kikongo et du lingala, son les compositions transcendent les barrières linguistiques.





Son album « Kizavibe » a reçu plusieurs nominations en 2024 aux prix Juno pour Album de musique mondial de l'année, autres récompenses inclure un artiste international ou un groupe musical de l'année Dynastie, Artiste des musiques du monde ou Groupe de l'année Dynastie, francophone Artiste musical ou groupe de l'année Dynastie, et chez Gamiq et ALBUM/EP WORLD.





Dans 2022, il entame sa première tournée dans le États-Unis, se produisant sur le célèbre scène principale de l'historique New Orleans Jazz Festival aux côtés d'artistes emblématiques tels que Lionel Richie, Ceelo Green, Charlie Wilson, et les Foo Fighters. Son parcours remarquable a continué en captivant le public à des événements marquants tels que la Louisiane Festival International, Festival Afrique Oyé en Angleterre, Mapas en Espagne, Circulart en Medellin, Colombie, Womad Chili, Mundial Montréal, M pour Montréal, Séoul Music Week Corée, Global Toronto et Chine.





Les performances de Kizaba sont enrichies par collaborations avec des musiciens talentueux de Cuba, d’Haïti, de Côte d’Ivoire et du Québec.





S'inspirant de ses congolais éducation, ses spectacles présentent une diversité style musical. Il tisse intelligemment les ancêtres vocalisations avec les sons vibrants de Soukous-Congolais et Afrobeat, infusés avec une philosophie Afro-Punk dans son Monde afrofuturiste.





Pour offrir une expérience sensorielle complète, Les productions scéniques de Kizaba intègrent des visuels fascinants influencés par le traditionnel Masques congolais et africains, créant un Ambiance psychédélique.