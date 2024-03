[Sitoë] Maodo Ba, une fille de Daara Djolof qui brille dans le monde des affaires

C’est une cheffe d’entreprise dynamique et transversale. Du haut de ses 30 ans, Maodo Ba est une jeune dame très remarquée dans le monde de l’entrepreneuriat féminin. Elle s’est révélée sur le réseau social TikTok où ses diverses activités (élevage, transformation et valorisation de produits locaux, restauration) attirent les louanges.





Cette femme dégourdie ne connaît pas le répit. Après avoir subi le choc de la Covid-19 dans le secteur de l’élevage où elle évoluait, elle a su se relever en creusant son sillon dans le secteur de l’agro-alimentaire avec une unité industrielle qui emploie aujourd’hui des dizaines de sénégalaises et sénégalais. Elle fait du « make money » son leitmotiv et est en collaboration avec les grandes enseignes locales et étrangères pour la distribution de ses produits.





« Je ne suis pas la tendance, j’ai un téléphone portable standard pour juste faire le nécessaire avec et même si l’entreprise pèse des millions ce ne sont pas les miens. Cette fortune sert à investir et à pérenniser nos activités grâce auxquelles des pères et mères de familles sont aujourd’hui à l’abrisdu besoin», déclare la femme d’affaires.





En ce mois de la femme, Maodo Ba a été célébrée en tant que « Sitöé » ( femme résiliente et inspirante) par Seneweb.





Suivez l’intéressant parcours de la femme d’affaires.