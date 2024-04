Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement : Dr Cheikh Tidiane Dièye s’engage à relever tous les défis

La passation de service entre le gouvernement sortant et le nouveau mis en place par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, se poursuit dans la convivialité et la sobriété. Ce vendredi, Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’Assainissement sortant, a passé le témoin au Dr Cheikh Tidiane Dièye, nouveau ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement. La cérémonie officielle s’est tenue au Sphère ministérielle Habib Thiam, à Diamniadio (Dakar), en présence du ministre, auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la prévention et de la gestion des inondations, Issakha Diop.











« Lorsqu’un serviteur de l’Etat traverse de part en part un magistère, c’est parce qu’il n’est pas un spectateur mais un acteur de la grande œuvre de transformation structurelle de son pays »





Ainsi, après avoir passé le témoin à son successeur, le ministre sortant a soutenu qu’il a été un acteur de « la grande œuvre de transformation structurelle » de son pays et non un spectateur, depuis sa nomination. « J’ai pris les rênes de ce département en avril 2019, sur la base des orientations et des ambitions du Plan Sénégal émergent (PSE), le référentiel des politiques publiques alors en vigueur et qui visait l’objectif de l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement tout en assurant une gestion intégrée des ressources en eau. J’ai, conformément à ma conception de l’Etat basée sur la doctrine républicaine et le sens de l’intérêt général, inscrit mon action dans une dynamique de gestion axée sur les résultats, avec une méthode de travail intégrant les exigences de qualité, de célérité, d’efficience, de transparence et de redevabilité », a rappelé Serigne Mbaye Thiam. Avant d’exprimer sa gratitude au Président Macky Sall pour la confiance renouvelée à son égard, tout au long de ses deux mandats à la tête du pays.





Il ajoute : « Confiance et reconnaissance également parce j’ai assisté à la première réunion du Conseil des ministres de l’ère Macky Sall le 11 avril 2012 et à la dernière le 27 mars 2024. Lorsqu’un serviteur de l’Etat traverse de part en part un magistère, c’est parce qu’il n’est pas un spectateur mais un acteur de la grande œuvre de transformation structurelle de son pays. Fierté d’avoir porté une partie de ces accomplissements. Je vous l’assure à tous, ce fut un immense honneur d’avoir été utile à ma patrie, car j’ai toujours gardé à l’esprit que l’opportunité d’être au service de l’Etat et donc de ses concitoyens constitue l’une des missions les plus nobles ».





« L’enjeu est une consolidation des acquis qui passe obligatoirement par la sanctuarisation »





Depuis 2019, le ministre sortant renseigne que des efforts soutenus et constants ont été déployés en matière d’accès aux services d’eau et d’assainissement, ainsi que de mobilisation des ressources en eau pour poursuivre le rythme d’expansion démographique et de croissance des activités économiques et réduire les écarts entre les zones urbaines et le milieu rural, conformément au principe d’équité territoriale et sociale qui a constitué un pilier de la politique du Président Macky Sall. Selon lui, l’enjeu, pour le Sénégal, est une consolidation des acquis qui passe obligatoirement par la sanctuarisation du fait que le temps du citoyen est au début et à la fin de nos projets de gouvernance publique, que ce soit le Plan Sénégal Emergent ou « le Projet de transformation systémique du Sénégal ».





C’est pourquoi, au cours de la rencontre, Serigne Mbaye Thiam a fait savoir qu’il laisse entre les mains de son successeur un portefeuille de 41 projets structurants déjà identifiés dont le coût total est évalué à 3 505 milliards de francs Cfa. Et pour certains de ces projets, le financement est déjà acquis et sécurisé pour un cumul de 1 652 milliards FCFA.





Sur la situation d’exécution budgétaire de l’année en cours (hors ressources extérieures et hors dépenses de personnel), le ministre sortant a renseigné qu’à la date du 2 avril 2024, sur un total de crédits ouverts de 62 milliards FCFA, il est engagé un montant de 14 milliards FCFA, soit 22,58%. Par conséquent, le total des crédits présentement disponibles au ministère est de 48 milliards FCFA, soit 77,42 %.





Pour finir, Serigne Mbaye Thiam a réitéré son engagement indéfectible à servir son pays. « Je m’inscris dans le temps continu de la République, dans le temps de la continuité de l’Etat, en vous marquant ma disponibilité à vous apporter, sur n’importe quel dossier ou question, les éclairages, suggestions, avis ou conseils dont vous auriez besoin et chaque fois que vous le jugeriez utile », a-t-il lancé.





« Je poursuivrais inlassablement ces efforts afin de consolider les avancées que vous avez déjà réalisé et pour les consolider »





Après avoir exprimé sa reconnaissance au Président Bassirou Diomaye Faye, et au Premier ministre Ousmane Sonko, pour la confiance qu’ils ont placé en sa personne en le confiant ce département ministériel, le nouveau ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement s’est engagé à être au service des populations. « Je ne ménagerai, bien attendu, aucun effort pour être à la hauteur de leur confiance et être en permanence et constamment au service du peuple sénégalais », a rassuré Dr Cheikh Tidiane Dièye, qui s’est dit prêt à apporter des solutions, quelques soient les problèmes.





Il dit : « Lorsqu’on m’a nommé à ce ministère, certains en m’appelant pour me féliciter, m’ont dit Dr vous avez hérité d’un ministère compliqué. On ne vous a pas fait de cadeaux, il y a beaucoup de problèmes dans ce ministère ou dans ce département. Et invariablement, j’ai toujours répondu : s’il y a des problèmes, nous viendrons avec les solutions incha’Allah. Et avec les collaborateurs et collaboratrices que nous y trouverons, nous travaillerons d’arrache pied pour être en permanence à l’écoute et au service du Sénégal et des Sénégalais ».





Mesurant pleinement sa responsabilité et la lourde tâche qui l’attend pour assurer l’approvisionnement en eau et à l’accès à des services d’assainissement adéquat à l’ensemble des sénégalais, Dr Dièye a aussi promis de poursuivre et consolidé le legs de son prédécesseur à la tête de ce département ministériel. « Monsieur le ministre Serigne Mbaye Thiam, c’est évidemment avec honneur et fierté que je vous remplace à la tête de ce département. Je voudrais vous remerciez très sincèrement pour le travail de qualité que vous avez accompli. Pour le rapport que vous m’avez transmis et autour duquel nous avons travaillé ce matin (…), j’aurais le plaisir bien entendu dans les prochains jours et les prochaines semaines de suivre et de travailler davantage avec les collaborateurs de ce ministère. Et c’est sans doute que ce travail que nous allons poursuivre et consolidé. Je voudrais vous rassurez que je poursuivrais inlassablement ces efforts afin de consolider les avancées que vous avez déjà réalisé et pour les consolider aussi bien au plan technique que dans le cadre de la coopération avec nos partenaires au développement. Et là-dessus, je m’adosserai à mon expérience personnelle dans le travail à l’international, dans la gouvernance internationale mais également dans la conviction que j’ai que l’intégration de nos peuples, dans la sous-région proche et au-delà en Afrique, constitue pour nos peuples, pour nos communautés une voix de salut pour notre futur et pour le développement économique et social solidaire et le co-développement », a-t-il souligné.





« Je ne ménagerai aucun effort pour lever tous les défis qui se présentaient à vous et pour lesquels ou sur lesquels vous avez accompli d’énormes résultats »





En suivant la vision du président de la République qui, pour lui, accorde une attention particulière à ce secteur de l’eau et de l’assainissement, le nouveau ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement s’est également engagé à relever tous les défis auxquels fait face le secteur. « Je ne ménagerai aucun effort dans les jours et les prochaines semaines voire les mois et les années à venir pour lever tous les défis qui se présentaient, sans doute, à vous, pour lesquels ou sur lesquels vous avez accompli d’énormes résultats. La mise en œuvre de nouvelles initiatives structurantes devrait donc sans cesse ou très bientôt nous amener à éradiquer les poches de pauvreté en eau qu’on constate encore ici et là un peu partout dans notre pays mais qui, j’en suis persuadé, avec les politiques qui sont déjà mises en œuvre et d’autres à venir, pourront nous permettre d’avoir une boussole claire et une indication solide pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous fixons dans ce domaine et dans ce secteur », a-t-il promis.





Mieux, il ajoute : « Je prends ici l’engagement de placer ce ministère, avec votre collaboration, que je placerai sous le sceau de l’écoute, de la convivialité, de la responsabilité, de l’inclusion et de la participation de tous. Toutes les idées seront bienvenues, toutes les idées seront écoutées et respectées comme il l’a fait j’apprendrais beaucoup de cette méthode de travail. Le ministre sera ouvert à tout le monde ».





Pour y arriver, Dr Cheikh Tidiane Dièye a exhorté les uns et les autres à poursuivre le travail. « C’est le lieu de lancer un appel pressant aux responsables et à l’ensemble des agents du ministère ainsi qu’aux partenaires au développement pour poursuivre les efforts consentis et faire face à l’attente des populations », a-t-il conclu.





La rencontre a noté la présence de toutes les parties prenantes du ministère et a été une occasion pour les partenaires clé tels que l’OMVS, l’OMVG, l’USAID, la Banque mondiale, entre autres, de témoigner leur satisfaction tout en prônant pour le maintien de la détermination collective à servir le Sénégal.