Ministère des Finances : Mamadou Moustapha Ba passe le témoin à Cheikh Diba et exprime un sentiment du devoir accompli

Après le ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Mamadou Moustapha Ba s’est rendu au département des Finances et du Budget pour passer également le témoin à son successeur Cheikh Diba, le nouveau ministre. Au cours de cette rencontre, qui s’est tenue ce jeudi, le ministre des Finances et du Budget sortant a exprimé un sentiment du devoir accompli après 30 ans de bons et loyaux services audit ministère où il est entré en 1992. « En me nommant ministre des Finances et du Budget le 17 septembre 2022, puis en me confirmant deux fois dans cette fonction, la seconde fois avec un élargissement de mes attributions, le Président Macky Sall m’a offert l’opportunité d’amplifier, de parachever mon engagement de plus de 30 ans au sein de ce département », s’est-il réjoui.





Mieux, il ajoute : « C’est donc avec l’espoir d’avoir été utile à mon pays que je quitte aujourd’hui mes fonctions. Je me considère comme un soldat, sans doute, pour avoir été enfant de troupe. Or, vous le savez, la seule satisfaction du soldat, c’est le sentiment du devoir accompli. L’histoire jugera si nous avons fait correctement notre devoir. Mais, j’ose dire, déjà présent, que j’ai eu le privilège de travailler avec des collaborateurs remarquables, des agents compétents et engagés, soldats comme moi qui se sont battus sans relâche afin que ce pays avance ».





« Les finances publiques ont connu des mutations avec des budgets record, d’une année à l’autre »





Selon lui, les finances publiques ont connu des mutations avec des budgets record, d’une année à l’autre, avec l’atteinte notamment des 3,6 milliards en 2024. Et de 2014 à nos jours, les différents budgets ont assuré la mise en œuvre des investissements majeurs du Plan Sénégal émergent (PSE), ayant permis un rattrapage infrastructurel avec les 2526 kilomètres de route, les 6673 kilomètres de piste de désenclavement, les 189 kilomètres d’autoroute, les ponts, le projet pilote de Bus rapide transit (BRT), la relance du transport ferroviaire avec le Train express régional (TER) et la réhabilitation de l’axe Dakar-Tambacounda et des villes intérieures.





Le ministre sortant ajoute que ce PSE a permis au pays de renforcer la politique d’inclusion sociale à travers les marqueurs sociaux : le PUMA, le PUDC, la CMU, le programme national de bourse de sécurité familiale et la DER/FJ. Il a aussi permis de soutenir le pouvoir d’achat des ménages à travers des niveaux de « subvention inédits » et de renoncement des droits et taxes et de douane aussi bien pour l’énergie, les hydrocarbures que les denrées de première nécessité. Le PSE a également permis de procéder à d'importantes revalorisation salariale.





Toutefois, Mamadou Moustapha Ba a reconnu que l’ampleur de ces résultats tangibles a naturellement éprouvé les finances publiques, avec un surcroît d’endettement et de dépenses courantes.





Face à ce surcroît d’endettement, le ministre sortant s’est dit persuadé que son successeur, qui était jusqu’ici directeur de la programmation budgétaire, à qui il passe le témoin aujourd’hui en sa nouvelle qualité de ministre des Finances et du Budget, saura prendre, avec son équipe, « les mesures adéquates pour apporter les mesures d’ajustement nécessaires ». A en croire Mamadou Moustapha Ba, la nomination de Cheikh Diba comme son successeur sonne comme un second succès consécutif pour la DGPPE ».





Pour lui, le seul défi majeur que le tout nouveau ministre des Finances et du Budget peut, et va relever, est la restauration des marges de manœuvre budgétaire de l’Etat, par la maximisation des recettes, la rationalisation des dépenses et une maîtrise de l’endettement.





« Le Sénégal se trouve en face de nouveaux défis, à l’aube de nouvelles batailles, et le ministère des Finances va être à la pointe du combat »





Le nouveau ministre, prenant la parole, s’est d’abord réjoui de succéder à « un ami, un mentor, un homme pour qui il a infiniment de respect et dont les qualités professionnelles et humaines font l’objet d’une rare unanimité ». Selon lui, le ministre Mamadou Moustapha Ba est un homme exemplaire à qui il a profité de son expérience et de son expertise.