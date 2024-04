NDRICK Feat SIR SAMUEL - PRESTA

Ndrick, de son vrai nom Lilong Eddrick, né le 18 Octobre 1989 à Pointe à Pitre en Guadeloupe,





Originaire de la commune de Petit Bourg grandit dans une famille de musiciens

.

Mon amour pour la musique commence dès mon adolescence très tôt à l’âge de 16 ans.





J'ai commencé a écrire mes premiers texte quand j'étais au lycée.





A l'époque en 2004 jai utilisé plusieurs pseudonymes dont LUCKY il se construit une identité musicale dans la dancehall ,

J'ai commencé avec des cousins après le visionnage du film d'éminents "8 Miles" et c'est la que j'ai découvert ma véritable passion .





Influencé par plusieurs style musicaux, Dancehall, Rap us ou français j'ai surtout puisé mon inspiration sur mes expériences de vie et surtout dans mes émotions.

Quelques années plus tard, En 2007 Il décide de poursuivre son parcours en métropole plus précisément à Sarcelle (95) qu’il fit la rencontre de Colonel Reyel , fredx, James et bien d'autres son ami Dj Doug producteur du label « Just Doug Hit organise des séances studio et accompagne mes projets





Malheureusement en 2012 les aléas de la vie font que je déménage et la enchaine beaucoup de péripéties en 2015 dont l'incarcération.





Trop determiner à ne pas baisser les bras Il décide ensuite de lancer sa première mixtape 4 OneWay du label independent Laschool MDP, c’est ainsi que j' enchaîne des titres ainsi que des performances lives dans différents club (Maastricht, Bordeaux etc.)





Après s'être lancé dans l'auto-production avec son single Le Milli, Me gusta ou encore son titre de l’été Mamie No Se en 2019 je décide de poursuivre avec un single ..... Johnny avec son édition Upfull misic