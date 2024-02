Rapport 2018-2023 : La DER/FJ dévoile les chiffres de son parcours stimulant au service de l’entrepreneuriat

La Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a présenté, ce jeudi 1er février 2024, son rapport d’activités 2018-2023. La cérémonie officielle s’est tenue à son siège, sis à Dakar, en marge d’un déjeuner de presse organisé à cet effet.









Un impact socio économique fort





Ce rapport est un récit de réalisations collectives, de partenariats fructueux, et de l’émergence de nouveaux horizons pour l’entrepreneuriat au Sénégal durant ces 6 dernières années. En effet, depuis sa création, la DER/FJ a tracé un chemin exceptionnel dans le paysage entrepreneurial sénégalais. Ses actions ont été guidées par une vision commune, à savoir : catalyser l’épanouissement économique, encourager l’innovation, et créer des opportunités tangibles pour les femmes et les jeunes entrepreneurs du Sénégal.





Ainsi, en termes de contribution au développement de l’entrepreneuriat, ce rapport de 76 pages révèle que la DER/FJ a investi 115 milliards de FCFA dans l’accompagnement des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes ; financé 252 657 initiatives entrepreneuriales de femmes et de jeunes dont 6 286 TPE et PME accompagnées avec un effet multiplicateur de 3 emplois ; formé 15 437 bénéficiaires sur des compétences entrepreneuriales ; assisté techniquement 1 862 entreprises ; et accompagné 500 startups dont 300 financées.





Par rapport à l’inclusion financière, la DER/FJ a accompagné 246 000 entrepreneurs, non adressés par les institutions financières classiques ; 100 000 comptes bancaires ouverts dont 40% des bénéficiaires, majoritairement des femmes, ont pu disposer d’un compte auprès d'une institution financière ; 160 166 comptes de monnaie électronique utilisés dont 86% des bénéficiaires ont accès aux financements de la DER/FJ sans fournir une quelconque garantie.





Pour la formalisation de l’économie informelle, elle a immatriculé 8 714 entreprises immatriculées, et installé 8 Guichets uniques de formalisation des entreprises (GUFE) dans toutes les régions du pays. La DER/FJ, c’est aussi 265 230 emplois créés et consolidés dans les secteurs prioritaires du PSE (Plan Sénégal émergent).





Concernant l’amélioration du bien-être économique et social, des changements significatifs ont été apportés dans le niveau de vie de 80% des bénéficiaires (autonomie financière, acquisition d’actifs économiques, confiance en soi, participation des femmes à la prise de décision au sein de leurs ménages) ; une augmentation de revenus pour 63% des bénéficiaires et une augmentation de salaires pour 38% ; un meilleur accès au financement pour 64% des bénéficiaires ; une diminution des ménages vulnérables de 46%, et enfin, un renforcement de l'esprit de solidarité de 30%.





Un accompagnement financier sur mesure





Le document renseigne que, depuis 2018, la DER/FJ a octroyé des financements à 252 657 femmes et jeunes à travers tout le pays. Et ces financements ont permis d’injecter dans l’économie sénégalaise plus de 115 milliards de FCFA (hors co-financements avec les IFP), pour soutenir les initiatives entrepreneuriales et appuyer le développement des chaînes de valeurs porteuses de l’économie. Ces investissements sont répartis sur deux guichets de financement que sont l’autonomisation et le soutien aux TPE/PME pour la structuration des chaînes de valeurs. Et les principaux secteurs d’activités touchés sont : l’agriculture (20%), la pêche (15%), l’élevage (10%), l’artisanat (10%), les services (30%), la technologie et l’innovation (3%), le tourisme (2%), et enfin, les industries culturelles et créatives (2%).





Le Nano-crédit : une innovation de la DER/FJ





La phase pilote du programme Nano s'est effectuée en juin 2020 au marché au poisson de Pikine grâce à la mise en place d'un guichet unique DER/FJ. Ce produit d’autonomisation économique des femmes, qui a eu des impacts très concrets, a suscité un engouement certain auprès des mareyeuses, mouleuses, gargotières, vendeuses de légumes et micro commerçantes. En effet, avec 82 points de services et 160 166 bénéficiaires pour un montant global de 43,5 milliards de FCFA, le Nano-crédit est aujourd’hui un des produits phares de la DER/FJ.





Projets et programmes phares





La répartition sectorielle des interventions de la DER/FJ a permis de structurer ses financements autour de projets et programmes adaptés aux spécificités des territoires, pour impulser, développer et accompagner le dynamisme du secteur privé sénégalais. Il s’agit du Projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales (PAVIE) ; du Programme d’appui à l’accélération industrielle, à la compétitivité et à l’emploi (PACE) ; du Programme de renforcement de la sécurité alimentaire (PRSA); du Building viable ecosystems for young entrepreneurs in Senegal ; du Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion des jeunes « Xëyu ndaw ñi » ; du Fonds diaspora ; et du Fonds de soutien à l’innovation.





Une participation active sur la scène internationale





La DER/FJ s’est aujourd’hui imposée comme un interlocuteur de choix pour les institutions et structures internationales, qui cherchent à comprendre l’écosystème et s’inspirer de son modèle. Toujours dans une logique de porter les réalisations et initiatives innovantes du Sénégal en matière d’accompagnement à l’inclusion financière pour tous, la DER/FJ est membre de l’Alliance pour la finance inclusive (AFI), principale organisation mondiale en matière de politique et de réglementation de l'inclusion financière.





« Des milliards ont été mobilisés pour soutenir des milliers de projets porteurs d’espoir et de prospérité »





Selon la Déléguée générale de la DER/FJ, ce parcours stimulant de la DER/FJ incarne les rêves et les ambitions des femmes et des jeunes entrepreneurs sénégalais qui ont été accompagnés. « Depuis 2018, nous avons été témoins de réussites inspirantes et de défis surmontés avec détermination. Les projets que nous avons soutenus ont non seulement créé des emplois, mais ont également contribué à forger une communauté entrepreneuriale résiliente et dynamique. Ces résultats reflètent l’engagement continu de la DER/FJ envers l’autonomisation économique », a souligné Dr Mame Aby Sèye.





Elle ajoute : « Des milliards de francs Cfa ont été mobilisés pour soutenir des milliers de projets porteurs d’espoir et de prospérité. Ces résultats, bien au-delà de simples statistiques, incarnent les rêves et les ambitions des femmes et des jeunes entrepreneurs que nous avons eu le privilège d’accompagner ».





Près de 500 000 demandes de financement enregistrées





Depuis sa création, la DER/FJ travaille à relever les défis majeurs posés par les problématiques du chômage et de l’accès au financement par les femmes et les jeunes. En effet, à travers ses offres de services financiers et non financiers déployées dans les territoires, elle a contribué aux efforts collectifs de mise en œuvre du PSE et à la création d’un écosystème d’entrepreneurs résilients et créateurs d’emplois, et est devenue aujourd’hui un des marqueurs sociaux de l’économie sénégalaise.





Malgré ces acquis considérables, la Déléguée générale de la DER/FJ et son équipe restent conscientes des défis à relever, notamment dans un contexte mondial en perpétuelles mutations et une aspiration à de meilleures conditions de vie d’une jeunesse avertie et décomplexée.





Depuis 2018, la DER/FJ a enregistré près de 500 000 demandes de financement pour un montant global de 520 milliards de FCFA. A en croire son délégué général, ce volume de demandes reçues montre la place importante que la DER/FJ occupe aujourd’hui en tant que marqueur social de l’économie sénégalaise, mais également l’espoir porté en elle à participer à renforcer le tissu économique et accompagner les femmes et les jeunes à révéler leur potentiel entrepreneurial.





Les perspectives pour les prochaines années s’annoncent prometteuses





Le rapport souligne, par ailleurs, que les perspectives de la DER/FJ pour les prochaines années s’annoncent prometteuses. Elles s’inscrivent dans l’optique d’accélération de nos interventions, toujours en mettant en avant l’équité territoriale et l’inclusion sociale. En effet, dans la continuité de sa stratégie d’expansion, tout en capitalisant sur ses acquis, la DER/FJ s’est engagée dans un processus visant à rendre son modèle d’intervention pérenne, viable et davantage impactant.