Terme Sud: Macky prend une décision de taille

Le Président de la République Macky Sall a pris décision de taille au profit des déguerpis du quartier Terme Sud à Ouakam.





Face à la presse ce matin, le ministre des Forces armées Sidiki Kaba a informé que le Chef de l’Etat a affecté les 15 hectares à l’armée : "Le président de la République a donné toute l’assiette foncière de Terme Sud aux armées sénégalaises. Il l’a annoncé au Général Birame Diop pour que les 15 hectares de terme Sud puissent revenir à l’armée."





M. Kaba d’ajouter que la Comico devra, alors, quitter les lieux pour laisser place à l’armée.







S’agissant de l’expulsion des 79 familles, le ministre des Forces armées d’expliquer que «Dans le cadre de ce dossier, quoi qu’on en dise, l’armée sénégalaise a eu une posture légale, une posture républicaine respectueuse du droit et de la loi. Elle n’a pas fait justice pour elle-même, et par elle-même et ne s’est pas fait justice. »





Selon lui, l’exemple vient d’en haut. « Après avoir servi l’Etat, on laisse la place à d’autres pour qu’ils puissent faire le service dans les mêmes conditions que vous avez eues, à savoir bénéficier d’une maison, d’un lieu où vous pouvez exercer avec tranquillité », dit-il.