Terme Sud, un ancien militaire met en garde Macky Sall : "Il y aura une mutinerie tôt ou tard"

Il a craqué devant les caméras de nos confrères. Cet ancien militaire de l'armée sénégalaise exprime toute sa déception de l'opération de déguerpissement qui a vu, ce jour, 79 familles de militaires expulsées de chez elles, à Terme Sud (Ouakam).





Mouhamed Lamine soumah, ancien militaire regrette et condamne avec la dernière énergie ce qu'il qualifie d'humiliation des familles de militaires dont certains ont payé leur engagement au prix fort, et d'autres mutilés à vie.







"Le Général Birame Diop a déçu l'armée de l'air sénégalaise. L'armée est indivisible et inséparable.Ceci peut aboutir à une mutinerie et tôt ou tard l'armée sera fragmentée", met-il en garde. Avant d'interpeller le chef de l'Etat. "Macky, prend garde : Abdoulaye Wade n'a pas déshonoré la famille militaire, mais Macky tu as déshonoré la famille militaire", peste-t-il devant nos confrères de Senego.





Toutefois, Soumah ne désespère pas et implore le président Macky Sall de s'exprimer via un communiqué, pour arrêter ce qu'il considère comme une humiliation des familles de militaires.