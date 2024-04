Université Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba : L'amphi de rentrée des facultés professionnelles présidé par Serigne Ahmadou Mbacké Badawi

Le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation (CCAK/EF) de Touba a accueilli, ce lundi 1er avril 2024, la promotion des étudiants orientés dans les UFR métiers, des technologies, des sciences agronomiques et technologiques alimentaires.





L'amphi de rentrée des facultés professionnelles de l'université Cheikh Ahmadoul Khadim a été présidé par Serigne Ahmadou Mbacké Badawi, président de ce temple du savoir, en présence de plusieurs autorités, dont Serigne Amadou Rafahi Mbacké, le Pr. Lamine Guèye, secrétaire exécutif de l’ANAQ-Sup.





"L'année dernière a été marquée par l'ouverture de deux UFR, dont l'UFR santé et l'UFR des études islamiques et arabes. Il y a de nouvelles filières cette année, avec l'ouverture de deux UFR (UFR des métiers et des technologies et l'UFR des sciences agronomiques et technologiques alimentaires), et des instituts", déclare le coordonnateur et président du Conseil académique de l'UCAK, le professeur Mor Faye.







719 étudiants inscrits à l'université Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba





Toutes les dispositions sont prises pour que les enseignements se déroulent normalement. L'université Cheikh Ahmadoul Khadim compte actuellement 719 étudiants, selon M. Faye.





Les détails dans cette vidéo.