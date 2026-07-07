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Crise du riz local : L'État déploie un plan d'urgence pour écouler les stocks

Auteur: Aminata SARR

il y a 15 heures 3353 Lectures 7 Commentaires | English
Crise du riz local : L'État déploie un plan d'urgence pour écouler les stocks

Crise du riz local : L'État déploie un plan d'urgence pour écouler les stocks

La crise de l'écoulement du riz local pousse le gouvernement sénégalais à accélérer les mesures de soutien à la filière. Après la mobilisation des agriculteurs de la vallée du fleuve Sénégal, qui ont dénoncé lundi la mévente de leurs productions et réclamé le départ du ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, les autorités annoncent un nouveau mécanisme pour faciliter la commercialisation du riz produit localement.

Un mémorandum d'entente sera signé ce mercredi entre l'État et des commerçants partenaires afin de renforcer l'achat et la distribution du riz local. La rencontre, prévue au siège du ministère à Peytavin, réunira la primature ainsi que les départements ministériels chargés du Commerce, des Finances et de l'Agriculture.

À travers cet accord, le gouvernement veut apporter une réponse aux difficultés d'écoulement rencontrées par les riziers. Le document devra notamment préciser les quantités de riz que les commerçants s'engagent à acheter, les modalités de distribution et les conditions logistiques.

Le dispositif prévoit un prix de vente proposé à 280 F CFA le kilogramme, complété par une subvention de 50 F CFA par kilogramme en faveur des riziers.

Cette initiative intervient dans un contexte de forte tension au sein de la filière. Lundi, des producteurs de la vallée du fleuve Sénégal sont montés au créneau pour alerter sur leurs difficultés à écouler leurs stocks. Ils ont également exprimé leur mécontentement à l'endroit du ministre de l'Industrie et du Commerce, allant jusqu'à demander son départ.

Pour tenter d'apporter des solutions, le ministère rappelle avoir déjà engagé plusieurs actions, dont l'achat d'environ 9 000 t de riz blanc auprès d'importateurs par l'intermédiaire de l'Agence de régulation des marchés et de la Direction du commerce intérieur, pour un montant de 3,15 milliards F CFA.

Les autorités citent également le gel des importations de banane, d'oignon et de pomme de terre comme mesure destinée à favoriser l'écoulement des productions nationales.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L'État sénégalais signe un mémorandum d'entente avec des commerçants pour faciliter l'achat et la distribution du riz local. - Le prix de vente est fixé à 280 F CFA le kg, avec une subvention de 50 F CFA par kg pour les riziers. - Cette mesure fait suite à la mobilisation des agriculteurs de la vallée du fleuve Sénégal, qui ont dénoncé la mévente et réclamé le départ du ministre du Commerce.
Auteur: Aminata SARR
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (7)

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  • image
    local il y a 14 heures
    y a trop de discours et de politique. Dans les grandes surfaces assez souvent n y a pas le riz local produit par nos braves parents paysans et même quand il y en a le prix est le même que le riz importé. Aucune différence dans les prix, pas même une différence de 1000 Fcfa !! Cela n'encourage pas la consommation locale. Au fond est ce qu on veut vraiment avoir la souveraineté alimentaire et l'autosuffisance tant chantée. Que des annonces ! Que la parlotte !
  • image
    Oustaz Jacuzzi il y a 14 heures
    Cest quoi la montre de mon ane préféré ?
  • image
    Le projet il y a 13 heures
    Un volet du projet consommer local et si sonko décrété de manger le riz local comme il avait fait avec le beignet dougoub...sur et certain la production ridicule sera consommer
  • image
    Mif dégage il y a 13 heures
    Les agents de la Fondation TOS réclament leur salaire.
  • image
    Constat il y a 5 heures
    Ce ministre n'est pas à la hauteur. L'importation de riz doit être suspendue pour permettre au agriculteurs découler leur stock.

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