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Auteur: Mouhamed CAMARA

il y a 17 heures

Pape Guèye sort encore du silence : « chaque décision que j’ai pu prendre récemment… »

Après son coup de gueule, en annonçant une pause si le « staff technique » actuel est maintenu, Pape Guèye fait une nouvelle sortie. Sur son compte Instagram, le milieu de terrain des Lions a remercié les Sénégalais et évoqué en filigrane sa décision de faire une pause.

« Chers Sénégalais , Chères Sénégalaises. J’aime mon pays et la sélection plus que tout, je sais ce que ça représente de porter nos couleurs. J’ai toujours fait passer la sélection avant mes intérêts personnels et je continuerai à le faire. Je me sens redevable envers le Sénégal et tous les Sénégalais et je sais qu’on vous a failli durant ce tournoi, vous méritiez beaucoup mieux de notre part.

Chaque décision que j’ai pu prendre récemment est uniquement pour que les choses avancent dans le bon sens pour le présent et surtout pour l’avenir du football sénégalais.

Merci à vous supporters pour votre fidélité durant ce tournoi , nous travailleront très dur afin de revenir plus fort in sha Allah", a-t-il écrit.

Selon plusieurs informations, Pape Guèye aurait eu des altercations avec des membres de la Fédération sénégalaise de football concernant la mauvaise organisation lors de cette Coupe du monde. Pour faire bouger les choses, il aurait décidé de mettre la pression sur l’équipe dirigeante en annonçant une pause si rien n’est changé.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Pape Guèye remercie les Sénégalais sur Instagram après avoir annoncé une pause si le staff technique actuel est maintenu. - Il affirme avoir toujours fait passer la sélection avant ses intérêts personnels et se sentir redevable envers le Sénégal. - Il justifie ses récentes décisions comme visant à améliorer le présent et l’avenir du football sénégalais.