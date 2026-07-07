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Sport

Pape Guèye sort encore du silence : « chaque décision que j’ai pu prendre récemment… »

Auteur: Mouhamed CAMARA

il y a 17 heures 29655 Lectures 35 Commentaires | English
Pape Guèye sort encore du silence : « chaque décision que j’ai pu prendre récemment… »

Pape Guèye sort encore du silence : « chaque décision que j’ai pu prendre récemment… »

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Après son coup de gueule, en annonçant une pause si le « staff technique » actuel est maintenu, Pape Guèye fait une nouvelle sortie. Sur son compte Instagram, le milieu de terrain des Lions a remercié les Sénégalais et évoqué en filigrane sa décision de faire une pause. 

« Chers Sénégalais , Chères Sénégalaises. J’aime mon pays et la sélection plus que tout, je sais ce que ça représente de porter nos couleurs. J’ai toujours fait passer la sélection avant mes intérêts personnels et je continuerai à le faire. Je me sens redevable envers le Sénégal et tous les Sénégalais et je sais qu’on vous a failli durant ce tournoi, vous méritiez beaucoup mieux de notre part.

Chaque décision que j’ai pu prendre récemment est uniquement pour que les choses avancent dans le bon sens pour le présent et surtout pour l’avenir du football sénégalais.

Merci à vous supporters pour votre fidélité durant ce tournoi , nous travailleront très dur afin de revenir plus fort in sha Allah", a-t-il écrit. 

Selon plusieurs informations, Pape Guèye aurait eu des altercations avec des membres de la Fédération sénégalaise de football concernant la mauvaise organisation lors de cette Coupe du monde. Pour faire bouger les choses, il aurait décidé de mettre la pression sur l’équipe dirigeante en annonçant une pause si rien n’est changé.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Pape Guèye remercie les Sénégalais sur Instagram après avoir annoncé une pause si le staff technique actuel est maintenu. - Il affirme avoir toujours fait passer la sélection avant ses intérêts personnels et se sentir redevable envers le Sénégal. - Il justifie ses récentes décisions comme visant à améliorer le présent et l’avenir du football sénégalais.
Auteur: Mouhamed CAMARA
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (35)

Trier par :
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    Djey ⭐ Top commentaire il y a 17 heures
    On te soutient tu es un élément incontournable de l’équipe on a été éliminé en Côte d’Ivoire car tu été blessé tu as laisser le milieu à ces deux gamins fragiles on nous a éliminer contre la Belgique tu sors on est éliminé. Tu sera le capitaine de cette équipe
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    Avis il y a 15 heures
    Pape Gueye a raison, On ne peut plus vivre dans l'improvisation si on vise l'excellence. L'Afrique a un probleme de derigent. Vivement qu'on les degagent ces gens de la FSF afin d'installer des gens plus competents.
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    Un passant il y a 17 heures
    À mon avis .. tu n’as Reine fait de mal … faire ressortir ton ressenti du moment … Un esprit plus sage t’aurait conseillé de ne pas réagir à chaud … mais ça encore ce n’est point un crime … d’autant plus que tu as fait cette sortie pour clairifier ton propos .. Pape tu n’es pas le problème… vous ( les joueurs) êtes la solution… Mais cette federation pourrie jusqu’à la moelle… qu’il faut virer Courage à toi et aux autres joueurs
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    Ultra denegalais il y a 17 heures
    Pape nous sommes de tout cœur avec toi et te soutenons dans ta décision parce qu’il est temps de mettre les points sur les i sans cela les échecs risquent de se poursuivent comme apr
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    Ultra senegalais il y a 17 heures
    Apres 2002
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    Senegalais il y a 17 heures
    Bravo petit tu nous a procure de la joie immense. Tu n as pas a te justifier. Tu es un professionel et continue a te concentrer sur l essentiel. Continue a progresser dans ton travail et dans la vie. Du courage! Things will change.
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    Karim-USA il y a 17 heures
    Pape Gueye est brave Sénégalais. Cependant, moi, je me demande comment il peut aimer cette terre de mafia de tapettes qu'est le Sénégal. Mafia de tapettes, parce que c’est quand-même un pays qui a eu à signer des contrats pour donner jusqu'à 95% à la France sur nos ressources naturelles et retenir que 5% pour les Sénégalais . Personnellement, je ne peux pas aimer un pays comme ça. Je n’aime que PASTEF et les patriotes et ça s'arrête là.
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    Senegalais il y a 17 heures
    Ce n est pas les Senegalais qui ont signe tous ces contrats avec la France mais les dirigeants de L independece jusqu a nos jours. A l'epoque il y avait une seul radio et television pour les info ( Rappelez vous de l 'ORTS) le peuple n etait pas tres informe. Nos propre dirigeants ont aide la France a berne les senegalais. Revoyez vos propos on aime notre pays le Senegal. Senegal rek!
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    Me il y a 16 heures
    Ca fait 29 ans que je vis aux USAs mais j'aime le Senegal et j'y vais 1 a 2 fois par ans. Senegal is my mother , USA is my father car il a fait de moi ce que je suis auj. Les seules chose que je n'aime pas au Senegal c'est le fait que les gens st fake, malhonnetes, menteurs . A toi de voir ou tu mets les pieds, si tu comprends la mentalite , doo sone. I am building my house far from people where I don't have to deal with them when I decide to go back home.
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    verite il y a 16 heures
    Y a quelque chose que la France a compris après leur échec aux éliminatoires en 93 pour le mondial 94. Mieux vaut des joueurs moyens mais disciplinés, que de bons joueurs mal éduqués. Nous on tresse des lauriers aux mal éduqués. Ce type là est a bannir de l'équipe.
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    Irambi Ndiaye il y a 16 heures
    Vérité absolue il est trop jeune pour ces choses on a vu des joueurs plus capes au Sénégal mais ki revendiquait la ou il le fallait mais pas ds ces réseaux sociaux irresponsables
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    Niul il y a 15 heures
    Tu es sûrement de ce federaux qui croient que la tanière leur appartiennent et qui veulent corriger ces gosses mal polies qui se prennent pour des français... ta référence à la France de 93 te disqualifie direct de la discussion... tu parles d'une époque où même internet n'existait pas. Voilà pourquoi nous sommes en retard. Des gens arrierés pensent avoir droit au chapitre. Miskin
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    Deugue il y a 16 heures
    Pape Gueye tu es et tu resteras dans nos cœurs éternellement. Tu nous a fait gagné une deuxième étoile avec ton missile balistique de surface envoyé depuis un sous marin à Yassine Bounou.....
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    leBaolbaol TIGUI il y a 16 heures
    La federation est à balayer , ils sont pas bien eduquès, ils sont tous des banas banas...aucune class...I haid this people....s'ils ne payent pas l'entreneur avec tout ce qu il a subit au maroc, c'est vraiment dingue....
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    Lool il y a 16 heures
    Diomaye mo saboté sougnou coupe du monde
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    Défenseur il y a 17 heures
    On te soutient ! T'es diamant !
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    leBaolbaol TIGUI il y a 16 heures
    Trump a raison sur nous...on arrive aux etats unis on s'amuse , on boit de l'eau benite oublier completement pourquoi on a ete labas...c'est honteux....Pape Thiaw n'a pas ete bien traitè par la fsf....
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    Me il y a 16 heures
    We are Pape Gueye!!!
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    xxx il y a 15 heures
    Nous sommes avec toi ❤️
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    Foot il y a 15 heures
    Stop à la politique avec le football. Le football est basé sur des règles et des valeurs. Évitons de politiser le foo
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    taureaufou il y a 13 heures
    Les taureaux fous il faut jouer en équipe de France. Vous n'allez jamais vous entendre avec les bledards. Seulement pour jouer en équipe de France il faut se lever très tôt!
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    Pape Gueye’ s fan il y a 13 heures
    Tu fais notre fierté Pape Gueye , nous te soutiendrons toujours et partout . Force à toi et vive le Sénégal 🇸🇳
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    NIANG il y a 4 heures
    malgré que je pense que ta sortie a été très précipitée , tu as mon soutien pour ton courage et ta bravoure
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    Happy man il y a 15 minutes
    Présente tes excuses sinon tu viendras plus en équipe nationale. Mamadou Sarr n'a joué 0minute il n'a pipé mot. Ce sera pas bon pour l'équilibre du groupe.
  • image
    bouka il y a 19 secondes
    yen wa seneweb sen sarap ndey pourquoi vous suprimer mes commentaires ? j'ai pas dit quelque chose de irrespectueux yen merde à la fin

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