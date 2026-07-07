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Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 jour

Mondial 2026 : échec des Lions, Ousmane Sonko saisi

L’Assemblée nationale pourrait se pencher sur l’échec des Lions au Mondial 2026. Mais la représentation nationale se focaliserait, le cas échéant, sur la gestion de la campagne par la Fédération sénégalaise de football (FSF). Le président du Parlement, Ousmane Sonko, a été saisi dans ce sens.

«Nous comptons initier une mission d’audit parlementaire [sur la gestion de la Coupe du monde]. L’objectif, c’est de s’interroger sur les causes de cette contre-performance de l’équipe nationale», a annoncé dans L’Observateur El Hadji Guèye, le président de la commission Sport et Jeunesse de l’Assemblée nationale.

Pour se concrétiser, le projet d’initiative parlementaire devra être d’abord approuvé. «Nous avons donc déposé la lettre d’information sur le bureau du président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Maintenant, on reste à l’écoute pour voir si le bureau va le valider», souligne le député.

«Si elle voit le jour, la mission d’audit pourrait disposer de larges prérogatives, prévient L’Observateur. Les députés pourraient auditionner les dirigeants de la FSF, les responsables administratifs, des membres du staff technique ainsi que toute personne susceptible d’éclairer au sujet de cette campagne. L’objectif affiché ne serait pas de revenir sur les choix purement sportifs, mais d’examiner les conditions de gestion de la délégation sénégalaise : utilisation des ressources financières, organisation du séjour, prise de décisions administratives, gouvernance et éventuels dysfonctionnements.»

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le président de la commission Sport et Jeunesse, El Hadji Guèye, a annoncé une mission d’audit parlementaire sur la gestion de la Coupe du monde 2026 par la FSF. - Une lettre d’information a été déposée sur le bureau du président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, pour validation du projet. - L’audit viserait à examiner la gestion financière, l’organisation du séjour, la gouvernance et les dysfonctionnements, sans revenir sur les choix sportifs.