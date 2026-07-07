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Sport

Mondial 2026 : échec des Lions, Ousmane Sonko saisi

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 jour 39233 Lectures 80 Commentaires | English
Mondial 2026 : échec des Lions, Ousmane Sonko saisi

Mondial 2026 : échec des Lions, Ousmane Sonko saisi

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L’Assemblée nationale pourrait se pencher sur l’échec des Lions au Mondial 2026. Mais la représentation nationale se focaliserait, le cas échéant, sur la gestion de la campagne par la Fédération sénégalaise de football (FSF). Le président du Parlement, Ousmane Sonko, a été saisi dans ce sens.

«Nous comptons initier une mission d’audit parlementaire [sur la gestion de la Coupe du monde]. L’objectif, c’est de s’interroger sur les causes de cette contre-performance de l’équipe nationale», a annoncé dans L’Observateur El Hadji Guèye, le président de la commission Sport et Jeunesse de l’Assemblée nationale.

Pour se concrétiser, le projet d’initiative parlementaire devra être d’abord approuvé. «Nous avons donc déposé la lettre d’information sur le bureau du président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Maintenant, on reste à l’écoute pour voir si le bureau va le valider», souligne le député.

«Si elle voit le jour, la mission d’audit pourrait disposer de larges prérogatives, prévient L’Observateur. Les députés pourraient auditionner les dirigeants de la FSF, les responsables administratifs, des membres du staff technique ainsi que toute personne susceptible d’éclairer au sujet de cette campagne. L’objectif affiché ne serait pas de revenir sur les choix purement sportifs, mais d’examiner les conditions de gestion de la délégation sénégalaise : utilisation des ressources financières, organisation du séjour, prise de décisions administratives, gouvernance et éventuels dysfonctionnements.»

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le président de la commission Sport et Jeunesse, El Hadji Guèye, a annoncé une mission d’audit parlementaire sur la gestion de la Coupe du monde 2026 par la FSF. - Une lettre d’information a été déposée sur le bureau du président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, pour validation du projet. - L’audit viserait à examiner la gestion financière, l’organisation du séjour, la gouvernance et les dysfonctionnements, sans revenir sur les choix sportifs.
Auteur: Senewebnews-RP
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (80)

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    DEUG ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    C'est une demande nationale. tout doit être clair car on est actuellement la risée du monde.
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    Avis il y a 1 jour
    Pour une rare fois ou je suis d'accoed avec une initiative. Apres les audits il faudrait etre yres dure envers les salopards qui ont nuis au Senegal.
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    BMW il y a 1 jour
    @T-1000  Votre haine et tellement profonde que quelque soit ce qui vient de sonko vous critiquez. Donc la Fifa peut interdire d'auditer notre Fédération? N'importe quoi. Dans tous pays qui se respect lorsqu'il y a accident, contre performance, bavures.... On audit et enquête pour trouver les responsables et éviter de le reproduire
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    Nous il y a 1 jour
    Heureusement que votre Sonko Ousmane là. Votre pays n'a que des bras cassés au pouvoir. Si vous comptez sur votre président là pour faire la lumière c'est peine perdu. Il a d'autres chats à fouetter
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    Ich il y a 23 heures
    @Nous  Qui a combattu l'ancien président de FSF soit disant que c'était un élément du système pour nous emmèner cette nouvelle Fédération à la veille d'une Coupe d'Afrique et d'un mondiale . Qui au lieu de se préparer sérieusement ont préféré faire des tourné politique avec la Coupe . La Fédération est à l'image de l'Assemblée nationale, aucun rigueur.
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    ASER il y a 23 heures
    @BMW  Et qu'est ce qu ils attendent pour se pencher sur le detournment a L ASER ?/?
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    Lol il y a 22 heures
    Il y'a trop de détournement à la FSF. Des contrats entre potes sous le dos de la FSF. çà risque de secouer. Si tu ne fais pas parti du clan, t'as droit à rien.
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    Bakan noyi il y a 22 heures
    @T-1000  L'etat a le droit d'auditer l'argent qu'il a donne aux federaux. Au senegal, c'est L'etat qui finance les campagnes meme si je n'ai jamais compris pouquoi. les moins jeunes se rappelent de Caire 86 quand on contisait dans les ecoles pour financer la coupe d'Afrique.
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    Yep il y a 19 heures
    @Avis  Oui, si personne ne met son coude sur le dossier, pour une fois !
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    ali il y a 18 heures
    trouver plutot du travail aux jeunes.
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    Nous il y a 14 heures
    @Ich, comment ça? Tu veux dire que c'est Sonko qui a fait voter l'actuel président de votre fédération de foot? Permet moi de douter de tes propos. J'étais bien au Sénégal lorsque cette équipe accedait au pouvoir... apparemment, les ennemis de votre Sonko là, ils ne reculent devant rien...
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    Nous il y a 14 heures
    @Ich, comment ça? Tu veux dire que c'est Sonko qui a fait voter l'actuel président de votre fédération de foot? Permet moi de douter de tes propos. J'étais bien au Sénégal lorsque cette équipe accedait au pouvoir... apparemment, les ennemis de votre Sonko là, ils ne reculent devant rien...
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    Niul il y a 14 heures
    @Ich je ne savais qu'il avait le pouvoir d'élire un président de fédération de foot 🤣🤣
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    aimer son pays il y a 1 jour
    Tout simplement merci, on a toujours eu des joueurs de classe mondiale mais hélas les gens qui doivent les gérer sont incompétents voir très médiocre, l’amateurisme n'a pas sa place dans le haut niveau
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    Malik il y a 1 jour
    L’équipe n’était pas à la hauteur, que ce soit les joueurs, l’entraîneur, l’encadrement, le morale de l’équipe, etc. On a perdu alors qu’on avait une équipe capable de gagner. C’est tout! Quel supporter n’a pas vécu cette expérience? Soyons sérieux. C’est juste une compétition sportive, bon sang! Ça ne mérite pas tous ces sentiments. Le pauvre entraîneur Thiaw, a fait ce qu’il pouvait pour gagner. Je ne souhaite à personne ce que cet homme a vécu durant ces matches. On s’en prend à lui, alors que les vrais responsables du malheur que vit le Sénégal dans tous les niveaux y compris le sport, sont célébrés et encore défendus dans les médias. Ils vivent en dehors du pays célèbrent leur centenaire, et continue leur vies et projets sans soucis, pendant que Thiaw lui pour une erreur de sélection, doit être crucifié. Sommes nous lucides? J’ai vraiment honte pour le Sénégal. Il est difficile de dire qu’on est sénégalais maintenant,
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    PS il y a 1 jour
    l’égalisation de la Belgique, dès que j’ai vu cela. Rien de ce qui s’est passé ne me surprend. Je pense que même si Pape Thiaw a fait des erreurs l’équipe de professionnels du foot aurait dû compenser ou l’interpeller directement pendant les multiples breaks. C’est injuste de blâmer Pape. Une équipe ce n’est pas seulement l’entraîneur. Admettez une fois pour toute que l’équipe du Sénégal n’était pas prête et pas à la hauteur. Le talent on l’a, travaillons sur le reste pour la prochaine fois. Pape a fait de son mieux. Qui d’entre nous voulait la victoire plus que pape?
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    PS il y a 1 jour
    Est ce Pape Thiaw qui faisait les lions marcher au lieu de courir pendant le match? Le comfort de l’équipe une fois qu’on menait à 2 était incroyable. J’avais prédit l’égalisation de la Belgique, dès que j’ai vu cela.
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    ART il y a 23 heures
    @PS  S'il n'avait pas procédé aux changements bêtes on serait encore en jeu.
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    Boy Town il y a 1 jour
    Tout Sénégalais qui a suivi le match USA contre la Belgique, et vu comment cette équipe belge a laminé les USA, a des regrets. Et pourtant, l’équipe sénégalaise a largement dominé les Belges pendant 85 minutes, jusqu’à ce que Pape Thiaw commence le sabotage. En fait, cet échec est un tout : d’abord, Diomaye n’avait pas à déstabiliser l’équipe nationale pour des calculs politiques à une semaine du Mondial. La fédération est une mafia du système qui a aussi saboté. Diomaye est l’unique responsable, il voulait mettre les éventuelles victoires des Lions à son actif
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    Malang il y a 1 jour
    On se rend compte que l’assemblée pouvait jouer un rôle de contrôle et est devenue incontournable
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    Inse il y a 1 jour
    Ce serait tres intelligent de faire une analyse critique de cette participation du Senegal a la coupe du monde 2026. les failles doivent etre decelees afin d'eviter la repetition des memes erreurs dans le futur. Je rappel la deception des senegalais l'hors de a la coupe d'Afrique Caire 1986....
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    Allah n’aime pas les r il y a 1 jour
    L’unique et seul responsable reste Diomaye.Parmi les 48 pays qui ont participé à la coupe de monde le Sénégal est le seul pays à avoir changé son ministre des sports à quelques jours du mondial.C’est de l’amateurisme pure et dure
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    Défenseur il y a 1 jour
    Là ça me soulage le cœur ! Il faut des ménages également . Trois compétitions consécutives avec autant de talents et zéro résultats ! C'est juste impardonnable.
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    Laye il y a 1 jour
    Je suis du même avis, le peuple devrait impérativement savoir où va l'argent donné à la fédération. Rien à voir avec la CAF ou FIFA . L'argent du contribuable doit toujours faire l'objet de contrôle pour un état sérieux
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    Dioss il y a 1 jour
    Vrais comédiens les Sénégalais Toujours dans l'émotion jamais la réflexion dans le calme. Comment peut aller chercher des réponses chez quelqu'un qui, pendant deux ans à la tête de notre gouvernement est à l'origine de la dégringolade sociale, économique et morale de notre pays ?
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    BMW il y a 1 jour
    Je préfère être dans l'émotion que d'être dans la haine et les mensonges. Faites gaffe les haineux vous auraient avc bientôt 🤣
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    bouka il y a 1 jour
    j'aprouve en tout cas en attendant la demission de pape thiaw meme si je sais qu'il le fera pas niak diom
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    Héros Cissé Alioune il y a 1 jour
    Défenseur nous ressentons comme une seule personne ce qui est arrivée à notre équipe nationale, gardons nous de ne pas oublier les instants de joie et de fierté que ces garçons nous ont gratifié.Le football du Sénégal progressait son bonhomme de chemin, ce sont eux qui sont chargés des affaires de la cité qui ont tout chamboulé pour venir par la suite jouer le majordome des bons offices.La maltraitance envers notre héros national Alioune Cissé se fera sentir pendant de longues années par l'équipe nationale du Sénégal.Wassalam
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    Fagueye il y a 1 jour
    C’est le pastef qui a les fédéraux sur les postes qu ils occupent et qui a combattu le président Augustin senghor pour des raisons politiques Dans cette affaire le pastef ne peut pas être jugé et partie et on ne veut pas d une enquête parlementaire Car le pastef et la majorité ne font qu un Cet échec de l équipe nationale du Sénégal et la responsabilité du pastef et de ses dirigeants
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    Mame il y a 1 jour
    Tout à fait d'accord, il faut situer les responsabilités, c'est notre argent, notre honneur, notre jeunesse qui sont en jeu. Il faut qu'on arrête l'amateurisme et le laxisme dans ce pays. C'est pourquoi, même si je ne suis pas Sonko, il n'y a que lui qui a de la rigueur.
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    Sénégalais il y a 1 jour
    Le problème du football sénégalais c'est Abdoulaye Sow qui a été exclu par les clubs et recyclé par le président de la fédération. Abdoulaye Saydou Sow est clivant, mesquin, roublard, vaniteux, dangereux, corrompu, sectaire. Ses pratiques sont dangereuses. Il confond le monde du football avec celui de la politique politicienne d'où il est issu. Mettre le monsieur en prison pour les détournement à la fédération, au coud, au ministère de l'urbanisme où il offrait des parcelles à des filles serait justice rendue à la nation et au peuple.
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    tidjani il y a 20 heures
    Je pense qu’il est de salubrité publique de mener tous ces audits pour situer les failles, y rémédier et sanctionner les fautifs.
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    Défenseur il y a 1 jour
    D'ailleurs constituez la liste pour beaucoup ! Ils peuvent occuper des fonctions telles directeur de stade ou autres ! Il faut qu'ils nous libèrent la fédé.
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    Oustaz Jacuzzi il y a 1 jour
    Sinon pour l'électricité dans les villages nos patriotes dorment tranquille .?...Un bled dorifices er de populistes, changez rien !!
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    Badara il y a 1 jour
    Pourquoi vouloir personnifier l'improbable saisine de l'Assemblée Nationale? SONKO n'est pas l'A.N
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    yace il y a 1 jour
    Avant le foot il y a le scandale de l’aser dont des membres de son parti son impliqués. L’aser est plus grave que le foot. Le peuple sénégalais réclame une enquête parlementaire sur l’un des plus gros scandales du gouvernement de Sonko. Le peuple réclame aussi une enquête parlementaire sur son mensonge de la dette cachée
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    KOILO23 il y a 1 jour
    Et hopp On va récupérer et politiser cette affaire encore. C'est vous même qui avait fait campagne pour cette équipe de FSF et le changement du staff.
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    Karim-USA il y a 1 jour
    Il est vraiment urgent de dissoudre cette fédération, parce que le pire reste à venir si rien n’est fait. C’est une bande de politiciens ratés membres de L’APR qui dirigent cette fédération. Après avoir ruiné le Sénégal et tué les Sénégalais, ils ont pris d’assaut notre fédération, uniquement, parce que DIOMAYE a décidé de trahir le projet et laisser les criminels circuler. Il est vraiment urgent d'agir pour récupérer notre fédération des mains des incompétents et corrompus, d’autant plus que tout le monde dit que leur élection était entachée de fraudes.
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    Thieuye li il y a 1 jour
    Merci heros Cisse' Alioune Alioune Cisse', Augustin Senghor qui ont mis sur Pieds cette equipe nationale ont ete' exclus et humilies par PASTEF( TASFEP) BONJOUR LES DEGATS
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    KASSAVIL il y a 23 heures
    CHERS COMPATRIOTES, soyons vigilants avec ce parti Pastef qui est toujours à la recherche du BEUZ, du TAPE A L L'OEIL. Hier C était la proposition de loi Bidon du mariage entre Homme et Femme ce qui est loin de faire debat, car ça se trouve dans le code de la famille depuis MAQUISALEM. Là où on parle de détournement de milliards avec un signalement de destination de notre argent dans D autres pays bien cités ainsi que les banques repérées L Assemblée Nationale après deux ans ne s est nullement intéressée à une enquête parlementaire pour delocaliser nos 37 milliards, on nous parle D une petite affaire qui ne nécessite que d informations pour trancher. Sénégalais qu on n accepte plus vivre de narrations répétitives. Il est temps de nous réveiller ; on nous a trop trompés
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    Souleymane34 il y a 1 jour
    Faites attention c'est l'assemblée nationale qui est saisie mais une personne Attention
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    GR il y a 1 jour
    On s'en fout du football les priorités sont ailleurs,l'hivernage est entrain de s'installer. ALLONS AUX CHAMPS. T.T.T(TRAVAILLEZ,encore travaillez.tjrs TRAVAILLEZ.
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    Babs2 il y a 1 jour
    on interdit personne d auditer mais mome niougui koy lidienti mouy wax ci gestion kenen clses 2ans à la primature seront passées à la loupe
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    Yilo il y a 1 jour
    Et affaires de mœurs !
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    serious il y a 1 jour
    Que tout soit clair, que les responsabilités soient situées...
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    Mbeeee il y a 1 jour
    Ahahaaaaa les politiciens sont très forts pour récupérer des sujets et détourner l’attention !!! Occupez-vous des vraies priorités !!!
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    ET LE DOSSIER ASER ??? il y a 23 heures
    ET Pourquoi ils ne se penchent pas sur le dossier de l'ASER ??? Parce qu'ils sont impliques ou le foot est plus important qu'electrifier des villages ???
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    Ndeyssaan il y a 22 heures
    Vous désirez auditer une participation à une CDM. Quelles étaient les prétentions (pas ambitions) du SNG en y allant. Vous semblez oublier que le SNG n'a JAMAIS rejoint les 1/2 finales de cette compétition et que certains pays ont sur leur maillots jusqu'à 5 étoiles et n'ont pas rejoint le dernier quart en 2026. Quant à la saisine de l'AN c'est du vrai ''noyage de poissons'': ils sont même pas fichus de nous dire combien leur bagnoles de prestige ont coûté aux Sénégalais et ils vont prétendre fouiller dans les poches des autres. Pape Thiaw quant à lui n'a que ce qu'il mérite pour avoir été utilisé pour se substituer à Alioune Cissé et accepté ce que ce dernier refusait: salaire de M.. et ingérence. J'en arrive à vous souhaiter ce qui arrive car vous avez osé emmener la Coupe d'Afrique des Nations à Rebeuss au lieu d'en faire un tremplin de dignité pour la jeunesse de ce pays. Tchim Tchipiri les PastArnaqueurs
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    Adeane il y a 22 heures
    C'est l'assemblée nationale qui a été saisi et non ouslane sonko ,on en a marre de ce larbinisme !
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    ddr il y a 22 heures
    Et pourtant l'affaire ASER, l'assemblée nationale n'a pas voulu qu'on en parle.
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    As il y a 18 heures
    C'est mieux de se pencher sur les salons de massage
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    Thiey il y a 17 heures
    Commission sur ASER ,ONAS ..... Accusations de Diam's .... Mo Gueenn tout
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    Niul il y a 14 heures
    @Tiey, pourtant l'affaire ASER, TAS nous a indiqué le voleur... JOSÉ wala tu n'as pas suivi les dernieres révélations?
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    Deugue il y a 16 heures
    Ces députés populistes saisissent toujours l'occasion des rumeurs populaires pour vociférer. Et les 37 milliards de l'ASER? Et pourquoi ne pas auditionner Sonko sur ses deux ans d'échec comme PM?
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    PDG il y a 3 heures
    Chaque jour les mêmes problème, que diriez vous du pays organisateur eliminé bêtement ,,, pensez a autres choses,,,,,

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