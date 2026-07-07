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Mercato : Un jeune défenseur central sénégalais signe à Monaco

Auteur: Babacar SENE

il y a 18 heures 5611 Lectures 7 Commentaires | English
Mercato : Un jeune défenseur central sénégalais signe à Monaco

Mercato : Un jeune défenseur central sénégalais signe à Monaco

C’était attendu, c’est désormais officiel. Le défenseur central sénégalais Sadibou Sané quitte le FC Metz pour rejoindre l’AS Monaco, à l’occasion de ce mercato estival. Âgé de 22 ans, il s’est engagé avec le club de la Principauté jusqu’en juin 2031.

Auteur de 23 apparitions et de 2 buts en Ligue 1 lors de la saison 2025-2026, Sané est transféré pour un montant estimé à 10 millions d’euros, bonus inclus. Un renfort défensif de choix pour Monaco, qui mise sur le potentiel du jeune footballeur sénégalais pour les années à venir.

Auteur: Babacar SENE
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (7)

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    Défenseur il y a 17 heures
    Bonne chance.
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    Karim-USA il y a 17 heures
    Je pense que les Sénégalais sont actuellement fatigués de l’équipe nationale. On ne gagne rien à supporter l’équipe nationale. Si en plus, ils nous humilient à la face du monde en se partageant les milliards, cela est écœurant.
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    Me il y a 17 heures
    C'est le moment de reconstruire cette defense qui est notre point faible. Le prochain entraineur doit se pencher sur ca et construire une defense solide pour la CAN . S'il faut appeller Malang et Mbow on doit le faire. Vriament le match Egypt-Argentina a montre que Messi est un vrai leader a 39 ans. Present qd on a besoin de lui ce qui a manque a notre Sadio.
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    Jacob il y a 17 heures
    Mbow mom merci defenseur bouy titeu.Il y a d autres candidats Ousmne Diao Ba etc...
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    Senegalais il y a 17 heures
    Messi est un geni, il est hors pair. Notre Niantio national est brave et courageux. Il nous a apporte beacoup de bonheur. Messi a des mechaniciens qui travaillent pour lui. Bref bravo a nos lions. Regardant le match Belgique USA me reconforte sur la bonte de notre equipe. On doit redoubler d effort et plus de serieux dans le travail. CA Kaw Ca Kanaam Senegal Rek!
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    Me il y a 16 heures
    @Jacob  Tu le juges su 1 match .Combien d'erreurs Koulibaly a fait en 2 match?
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    Défenseur il y a 17 heures
    Qu'est-ce que je vous disais hier ! Il y a les petites catégories non ! Les Mané et Gana ont commencé là-bas oubien ?

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