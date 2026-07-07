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Auteur: Babacar SENE

il y a 18 heures

Mercato : Un jeune défenseur central sénégalais signe à Monaco

C’était attendu, c’est désormais officiel. Le défenseur central sénégalais Sadibou Sané quitte le FC Metz pour rejoindre l’AS Monaco, à l’occasion de ce mercato estival. Âgé de 22 ans, il s’est engagé avec le club de la Principauté jusqu’en juin 2031.

Auteur de 23 apparitions et de 2 buts en Ligue 1 lors de la saison 2025-2026, Sané est transféré pour un montant estimé à 10 millions d’euros, bonus inclus. Un renfort défensif de choix pour Monaco, qui mise sur le potentiel du jeune footballeur sénégalais pour les années à venir.