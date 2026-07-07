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Justice

Procès «Sniper» : Jérôme Bandiaky crée la surprise

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 jour 49123 Lectures 30 Commentaires | English
Procès «Sniper» : Jérôme Bandiaky crée la surprise

Jérôme Bandiaky crée la surprise : il invite le public à son...

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Selon Les Échos, Jérôme Bandiaky aurait envoyé des invitations pour assister à son propre procès, prévu ce mercredi 8 juillet. Une démarche pour le moins inhabituelle, alors qu'il est détenu.

Le journal s'interroge sur les motivations de l'intéressé : souhaite-t-il faire des révélations à l'audience ou démontrer que la campagne de dénigrement dont il dit avoir été victime pendant plusieurs mois est infondée ? Le procès devrait apporter des éléments de réponse.

Surnommé « Sniper », Jérôme Bandiaky est en prison depuis le 24 septembre 2024. Il est soupçonné d’avoir planifié la traque d'opposants politiques sous le régime de Macky Sall. L'ancien agent de sécurité est poursuivi pour plusieurs délits comme l'escroquerie et l'usurpation de fonction, mais c'est surtout l'accusation criminelle de trafic d’armes qui le maintient derrière les barreaux.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Jérôme Bandiaky a invité le public à assister à son procès prévu ce mercredi 8 juillet, selon Les Échos. - Il est en détention depuis le 24 septembre 2024, soupçonné d'avoir planifié la traque d'opposants sous Macky Sall. - Il est poursuivi pour escroquerie, usurpation de fonction et surtout trafic d'armes, une accusation criminelle.
Auteur: Senewebnews-RP
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (30)

Trier par :
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    Justice ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    La justice n'est pas la politique. Génome est accusé par les gougnafiers. Il se défendra comme un vrai fils de mankagne! Venez nombreux voir les preuves imaginaires et ridicules de ces gougnafiers! On espère que Sonko qui de la Casamance comme nous suivra le procès et qu'il osera un jour répondre à justice comme Gérome. Les mankagne sont des gens travailleurs et courageux. Nombreux sont dans l'armée Sénégalaise. Et pour finir, nous ne sommes pas violents comme les membres du MFDC que Sonko admire tant! Justice
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    rewmi il y a 1 jour
    Diomaye va le faire libérer
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    Amine Amine il y a 19 heures
    @rewmi  Amine Amine
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    Hello il y a 9 heures
    Et la plainte de Dame Mbodj. Et les accusations sur ma mort de Didier et Fulbert?
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    Focus il y a 1 jour
    Tirs sur le véhicule de Dame Mbodj qui est allé se réfugier dans l'hôtel Radisson. C'est Jérôme BANDIAKY et ses acolytes. Il a été filmé par les caméras. Wéddi guiss boko ci. Ceci n'est qu'un dossier parmi d'autres.
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    Preuves il y a 1 jour
    S'il y avait des preuves, comme vous l'avancez, le procès aurait eu lieu depuis longtemps!!! Vraiment, il est tant que vous puissiez libérer ce citoyen plus digne que votre guide qui teompe ces femmes dans un jacuzzi!
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    la verite il y a 1 jour
    Wouyayoye. Vous pensez que si le pouvoir avait voulu se débarrasser de gougnafier Mbodj, ce serait avec ce grotesque scénario? On a tous vu votre ridicule mise en scène qui n'avait convaincu que vos demeurés de militants. Une voiture soi disant criblée de balles avec des trous faits au tourne-vis 😂 et un récit bancal de l'intéressé qui ne collait en rien avec les dits impacts de balles. Cette farce de mauvais gout a assez duré. Bandiaky fait partie des otages de Sonko qui vont tous être libérés. Nous vivons la fin de l'ère funeste de Sonko.
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    mbagnick diop il y a 1 jour
    il ne faut pas oublié didier badji et fulbert sambou. Qui les a tué?
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    Sonko connait il y a 20 heures
    SONKO connait parfaitement tout le dossier de la mort de Didier Badji et Fulbert Sambou ! Ce sont des gendarmes qui enquêtaient sur lui et le PASTEF qu'il fallait faire taire à tout prix .Pour preuve, avez vous SONKO parler de cette affaire
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    Sen Askan il y a 2 heures
    Pour Didier Badji et Fulbert Sambou, il s'agit d'une disparition, selon la version officielle des autorités sénégalaises, ils n'ont jamais étaient déclarés tuer ou assassiner.
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    super il y a 1 jour
    Que tous les sénégalais s'intéressent à ce procès pour voir le niveau de méchanceté des personnes dans ce pays! 2 ans perdu pour régler des comptes personnelles
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    Lol il y a 1 jour
    Tout le monde sait que ce gars était derrière les forces spéciales qui infiltraient les manifestations et l’assassinats des deux gendarmes et la tentative d’assasinat sur Dame Mbodj Les armes sont lui et ses hommes utilisaient sont les armes automatiques achetées par le ministère de l’environnement et c’est pas anodin que Farba N’Gom ait été perquisitionné parce qu’on a bien vu lors des échauffourées à Ngor deux hommes armées de ces mêmes armes automatiques sillonnés son domicile On lui a donne une résidence sans aucun mérite et d’ailleurs l’ancien régime voulait a un moment le liquider raison pour laquelle les. Libéraux dirigeants l’ont cueilli Ce gar est confiant parce qu’il sait que Diomaye a signé un protocole tous les voleurs sous Macky sont libres pourquoi il devrait avoir peur mais dieu attend
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    Boumboulane il y a 1 jour
    C’est la dernière trouvaille des Mimi et compagnie pour en finir avec le Pastef. Voilà enfin le dossier de trop si nos politiciens en quête du deuxième mandat sans électorat et base compte éliminer des candidats et éviter l’humiliation
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    Tidinane il y a 1 jour
    Certainement il va inviter Mimi Touré et Farba Ngom
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    Anonyme il y a 3 heures
    Maintenant que Diomaye Faye est avec Aminata Touré, qui avait donné l'appartement à Bandiaky, ce dernier peut faire la grosse tête. Sonko ne dirige plus. L'ancien système est revenu au galop. Les pilleurs de l'économie sont libres, l'état va leur rendre les propriétés acquises frauduleusement et les criminels seront bientôt libres comme l'air. A eux de reprendre la bamboula

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