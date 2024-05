Cameroun : Elle découvre que son homme couche avec sa mère et envisage le pire

« Je me donne la mort ? Je le tue ? Je parle à ma mère ou comment ? ». Telles sont les questions qui dévorent une jeune Camerounaise de 35 ans qui a malheureusement découvert que son homme couchait avec sa mère. Elle raconte cette pénible histoire sur le site d’informations "Cameroon Web.live". Tout a commencé par des voyages incessants de son compagnon.







Ce dernier justifiait si bien ces déplacements qu'elle ne se doutait de rien. « Tout ce que je voyais sur lui, c' était un homme gentil, fidèle et responsable qui sort seulement pour le travail. Qui me donne tout et qui ne boit pas de bière. C’est vrai qu’il a commencé à beaucoup voyager soit disant qu’il allait en mission dans le cadre de son travail », a déclaré l'agent de la fonction publique camerounaise.





Elle a découvert le pot aux roses, lors d'une soirée au cours de laquelle, son homme a oublié de verrouiller son téléphone. « Il est rentré du travail et s’est endormi sur le canapé, tellement, il était fatigué. Pendant que j’essaie de le réveiller, je me suis rendu compte que son téléphone était déverrouillé. Il y avait plusieurs messages non lus. Lorsque j’ai pris pour voir, j’ai reconnu le numéro WhatsApp de ma mère. J’ouvre la conversation, je vois des photos nues qu’ils s’envoient entre eux. Ils étaient en train de parler de leurs ébats sexuels, jusqu'à ce que la sorcière lui demande s’il me fait souvent l’amour comme il fait avec elle parce qu’elle est jalouse », raconte la mère de deux enfants.





Quand son homme s’est réveillé, elle ne lui a rien dit, tant des idées sombres lui traversaient l’esprit. « Honnêtement, je cherche comment le tuer et me suicider dès que possible », avoue-t-elle, désespérée.





Il faut dire qu’au départ, la jeune femme, ne voulait aucun homme dans sa vie. « Compte tenu des multiples déceptions avec des hommes, j’avais pris la décision de faire mes enfants et de les élever seule, sans un homme, puisque mon salaire le permet. Mais ma mère était contre ma décision. Depuis deux ans, elle me mettait la pression pour que je lui présente un beau fils. Elle ne voulait pas que je sois seule », révèle la jeune femme de 35 ans.





Ne voulant pas décevoir sa mère, elle a fini par lui présenter un homme. « Elle était très contente de le voir. J’ai décidé d’emménager chez lui et il était devenu comme son fils aîné. Tout le temps, il passait la voir et aidait ma mère à faire quelques courses, vu son âge », explique-t-elle.