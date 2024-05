Université de Thiès : Le Ministre Abdourahmane Diouf scandalisé face à l'enfer de la Chambre 54 «Daara-Ji»

La visite de terrain du Ministre de l'Enseignement supérieur, de le Recherche et de l'Innovation, Pr Abdourahmane Diouf, ce vendredi 17 mai 2024, à l'université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT-T), serait dépourvue de sens n'eût été la détermination ferme des étudiants à s'opposer à une certaine manipulation de la part des autorités du Rectorat et du Crous.





Les étudiants ont catégoriquement refusé la démarche des autorités universitaires consistant à vouloir dicter au Ministre une visite orientée, pour, dirait-on, l'empêcher de toucher du doigt certaines réalités du campus.





Le porte-parole du jour des étudiants, Barro, exposant, à l'attention de Dr Abdourahmane Diouf, les conditions scandaleuses qui asphyxient la vie universitaire, a été simplement catégorique.





«Nous vivons l'enfer dans le campus. Nous alertons surtout par rapport aux conditions inhumaines d'existence dans la fameuse Chambre-54 communément baptisée Daara-Ji, avec, à l'intérieur, plus de 30 personnes entassées telles des sardines, avec des sacs, des valises, des fûts d'eau superposés.





De dures réalités, insoutenables, dans le campus, au point que les pensionnaires de ce temple du savoir étouffent. «Rien ne va à l'université de Thiès. Nous sommes confrontés à un sérieux problème d'eau potable, de mauvaises conditions de restauration, l'infirmerie est malade et du coup les étudiants, pour se faire soigner, sont obligés de se rendre, sur plusieurs kilomètres, au niveau des structures de santé en ville», a-t-il révélé.





Aussi, remarquent les étudiants, «il se pose un sérieux problème de transport pour les étudiants logés en centre-ville, ils ratent certains cours». Toutefois, ils espèrent voir renaître l'espoir avec les nouvelles autorités du pays.