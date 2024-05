Le Président de la Commission de l’UEMOA décoré par le Président Embalo

La cérémonie de remise de la médaille nationale du mérite, de la coopération et du développement a été remise ce 06 mai 2024 à Abdoulaye Diop par le Président de la République de Guinée-Bissau.





La cérémonie s’est déroulée au Palais de la République, en présence du Ministre des Finances Ilidio Vieira Te et de plusieurs membres du Cabinet du Président.





Les Commissaires Mahamadou Gado, chargé du Département des Politiques Economiques et de la fiscalité intérieure et Mamadù Serifo Jaquite, du Département du Développement Humain et le Représentant Résident de la Commission à Bissau ont également pris part à cette cérémonie de remise.





Le Président Diop a exprimé à Umaro Sissoco Embalo, « sa profonde gratitude et celle de l’ensemble des membres et personnel des Organes de l’UEMOA, pour cette distinction qui constitue pour moi, un moment à graver dans la marche de notre institution ».





Cette distinction est d’autant plus significative, qu’elle renforce dira Abdoulaye Diop notre engagement au service de l’intégration régionale





La médaille nationale du mérite, de la coopération et du développement a été décernée au Président de la Commission, pour sa contribution à la coopération et au développement des Etats membres de l’UEMOA.





A l’issue de la cérémonie, le Président de la Commission a été reçu en audience par le Président de la République de Guinée-Bissau.