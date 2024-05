Panafricanisme et souveraineté : Doumbouya et les putschistes de l’AES séduisent-ils Ousmane Sonko ?

Alors qu’il présidait hier dimanche 05 mai, une séance consacrée à la relance des activités du Pastef, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a annoncé une prochaine tournée dans les 4 pays ouest-africains dirigés par les militaires.





Le Pastef « assumera son option panafricaniste et souverainiste par le renforcement de ses partenariats politiques aux niveaux africain et sous régional. A cet effet, nous projetons une tournée sur invitation de nos partenaires, qui devrait démarrer par les étapes de la Guinée Conakry, du Mali , du Burkina Faso et du Niger » a déclaré l’ex-opposant au régime de Macky Sall.





Tout porte à croire que le Premier ministre sénégalais est séduit par les discours souverainistes et panafricanistes tenus par le putschiste Mamadi Doumbouya et ses collègues de l’AES. Inutile de rappeler que ces derniers étaient plutôt contents de voir Diomaye Faye accéder au pouvoir au Sénégal.





Les putschistes contents de l’avènement de Diomaye Faye au pouvoir au Sénégal