Hommage à Monsieur Ibrahima Ndiaye : Architecte de Routes, Bâtisseur pour l’Eternel ! (Par Ibrahima Baba Sall)

Le Sénégal pleure aujourd'hui la perte d'un véritable architecte de routes, un bâtisseur dont l'empreinte restera à jamais gravée dans l'histoire des infrastructures du pays. Monsieur Ibrahima Ndiaye, ancien Directeur général de l'AGEROUTE, s'est éteint récemment, laissant derrière lui un héritage indélébile de progrès et d'innovation dans le secteur des transports.





Sa carrière exceptionnelle a été marquée par un dévouement sans faille envers son pays et son peuple.





De son passage à la tête de l'AGETIP à son leadership éclairé à l'AATR qu’il a dirigée de 2005 à 2012 et qui est devenue par la suite AGEROUTE qu’il dirigea de 2014 à 2023, Monsieur Ndiaye a toujours placé le développement des infrastructures routières au cœur de ses priorités. Pendant près de deux décennies, de 2005 à 2023, il a incarné l'excellence et la vision stratégique qui ont transformé les routes du Sénégal.





Sous sa direction éclairée, l'AGEROUTE est devenue une référence en matière de conception, de construction et de gestion des routes. Son engagement sans faille envers la qualité et l'efficacité a permis de moderniser le réseau routier du pays, ouvrant ainsi de nouvelles voies vers le progrès économique et social.





Mais au-delà de ses réalisations professionnelles remarquables, Monsieur Ndiaye restera dans les mémoires comme un homme de principe, d'intégrité et de compassion. Sa modestie et sa disponibilité ont fait de lui un leader respecté et apprécié, tant par ses collègues, les citoyens sénégalais qu'il servait avec dévouement et les partenaires techniques et financiers.





Aujourd'hui, alors que nous lui rendons un dernier hommage, nous nous souvenons non seulement de ses réalisations exceptionnelles, mais aussi de l'homme derrière le titre. Ibrahima Ndiaye était bien plus qu'un Directeur général.





Il était un modèle d'excellence, un guide pour les générations futures et un ami fidèle pour ceux qui ont eu la chance de le connaître.





En nommant un remplaçant à Monsieur Ibrahima Ndiaye qui avait souhaité se retirer pour des raisons de santé, le Président Macky Sall avait salué son professionnalisme, sa rigueur et son dévouement exemplaires.





Il avait saisi la fin de sa mission pour lui rendre, lors du Conseil des ministres du 27 décembre 2023, un vibrant hommage à l’issue de ses 34 ans au service de son pays, particulièrement du secteur des infrastructures.





Dans ce moment de deuil, nous exprimons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux dont la vie a été touchée par sa générosité et son dévouement. Puissent ses réalisations inspirer les générations à venir et son souvenir rester gravé dans nos cœurs pour toujours.