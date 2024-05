Le Système de Marchés Publics Sénégalais à l’ère du Souverainisme (Par Dr Oumar DIOKHANE)

Au début des années 2000, un mouvement mondial a été observé au niveau de la plupart des pays et qui tendait à réformer leurs systèmes de marchés publics. Ce mouvement qui a été amorcé dans les pays du Nord a peu à peu gagné les pays du Sud. La dernière décade du vingtième siècle avait été témoin d’un début de révolution globale dans la régulation des marchés publics (Arrowsmith and Trybus, 2003, p.9).





La commande publique, composée des marchés publics, des délégations de service public et des contrats de partenariat public-privé, constitue un enjeu majeur de développement économique et social pour les Etats, soit 15 à 17% du Produit intérieur brut des Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).





Au Sénégal, les marchés publics constituent à eux seuls 15 et 20% du PIB. En 2017, les marchés immatriculés se chiffraient à 1545 milliards de francs CFA pour culminer à 4000 milliards en 2024 (source : ARMP).





Hormis l’importance sur le plan économique, les marchés publics restent sur le chemin critique de la gestion des projets et doivent amener les états et les managers publics à leur accorder toute l’attention requise.





Le Sénégal étant signataire du traité de janvier 1994 instituant l’UEMOA, a internalisé en 2007 les directives édictées par cette organisation en matière de marchés publics. Cela s’est traduit notamment par l’avènement de la fonction régulation, du statut d’entreprise communautaire et par le remodelage du contrôle a priori.



La régulation des marchés publics peut être définie comme l’ensemble des actions destinées à prévenir ou à corriger les écarts dommageables au système de passation dans son ensemble et à envisager les évolutions propres à assurer son adéquation avec les réalités du moment, dans le respect des fondamentaux qui gouvernent la commande publique. Elle tire sa légitimité, outre des directives susvisées, de réalités d’ordre sociopolitique.





Avec la réforme du système des marchés publics actée en 2007, c’est le Ministre chargé des Finances qui revêt dorénavant les habits de Responsable au premier chef des marchés publics, sachant par ailleurs que le Premier Ministre s’est dessaisi de son pouvoir d’approbation en sa faveur.







Il faut juste rappeler que l’objectif visé est d’aligner le système de marchés publics sur les standards internationaux et de permettre à terme, l’utilisation du système pays pour gérer toute la commande publique. En dépit des efforts consentis par l’Etat et l’autorité de régulation, force est de reconnaitre aujourd’hui que le Sénégal à l’instar de beaucoup de pays de l’UEMOA, est encore loin de cet objectif.



C’est pourquoi au regard des espoirs légitimes que suscite l’avènement d’un nouveau leadership politique porteur d’un projet souverain, le besoin se fera sentir d’accélérer la mise en œuvre des nombreux projets et programmes vendus aux sénégalais par l’amélioration de la performance de notre système de marchés publics. Il est également question d’intensifier la lutte contre la corruption dans un secteur où tous les chercheurs s’accordent à dire qu’il est fortement gangréné par ce fléau.



Ainsi, on est en droit de se demander si malgré toutes les réformes que le Sénégal a connues depuis 1960, notre système de marchés publics répond aux enjeux de l’heure ? Il faut constater pour le regretter que 64 ans après notre indépendance, le Sénégal n’arrive toujours pas à s’affranchir d’un système de marchés publics hybride, à l’instar de beaucoup de pays de la zone UEMOA.



Même si on a connu à partir de 2007 une réforme en profondeur, certains projets appuyés par des partenaires extérieurs sont mis en œuvre avec les directives émanant de la coopération sur le plan bilatéral et multilatéral. Cette situation donne le tournis à nos gestionnaires de projets qui doivent se mouvoir dans un environnement caractérisé par une multitude de règles qui évoluent en permanence. En clair, notre système de marchés publics est piégé par des procédures sur lesquelles, le Sénégal n’a aucun contrôle et dont la conséquence est le ralentissement de la mise en œuvre des projets de développement.





En même temps, les praticiens et acteurs de la commande publique se posent encore la question de savoir si le système est suffisamment robuste pour lutter efficacement contre la corruption et déjouer toutes les stratégies de capture des acheteurs ? La transparence, l’impartialité et le libre accès à la commande qui sont les maitres mots depuis la réforme de 2007, n’ont-ils pas pris le dessus sur la performance et l’efficacité dans l’achat public ?







Pour répondre à ces questions, il nous semble utile de jeter d’abord un regard sur l’évolution du système depuis 2008, date de l’effectivité de la séparation du contrôle a priori et a postériori et de l’introduction d’autres innovations majeures sur le plan procédural.



Ensuite, nous tenterons à partir de résultats de recherches récentes sur le système de marchés publics sénégalais, de mettre en exergue les défis et les perspectives qui se dégagent au regard des nouveaux enjeux.



Le système des marchés publics à l’épreuve des réformes



Depuis le début de la réforme du système national de passation et de gestion des marchés publics, la règlementation y relative a connu des modifications successives qui avaient abouti à l'adoption du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés Publics.





La mise en application dudit code a permis d’enregistrer des avancées notables qui ont propulsé le dispositif au niveau des standards internationaux, tant du point de vue de la transparence, de l’économie, de la rationalisation de l’utilisation du budget de l’Etat, que de la participation du secteur privé national aux appels d’offres, notamment les petites et moyennes entreprises (PME).





Cependant, il faut admettre que malgré la refonte du texte, l’évolution des marchés publics est celle d’un processus dynamique, où il faut garder une vigilance permanente dans les procédures tout en cherchant à les rendre plus transparentes, mieux adaptées et davantage efficaces, à la satisfaction de l’intérêt général et pour la vitalité de l’économie nationale. La réforme des systèmes de passation des marchés publics s’est toutefois révélée très difficile à mettre en œuvre dans toutes ses composantes.



A partir de 2010, s’ouvre une ère d’instabilité dans la réglementation des marchés publics au Sénégal. En effet, alors que le consensus qui avait présidé à la mise en place du code de 2007 laissait croire que le nouveau système allait connaître une certaine longévité, le gouvernement en décida autrement. Plusieurs modifications incohérentes et inopportunes sont introduites.





D’abord, on accusa le texte de ‘’frein à l’action du gouvernement’’ en lui imputant la responsabilité de ‘’faire perdre le bénéfice de projets par rejet systématique de demandes de signatures de marchés de gré à gré’’, dixit le rapport de présentation du décret n° 2010-1188 du 13 septembre 2010 modifiant et complétant le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant code des marchés publics.





Seulement, comme solution au problème, ce sont les marchés de ‘’travaux immobiliers réalisés à la Présidence de la République’’ et les marchés classés ‘’secret Etat’’ et ‘’secret défense’’ passés par les ministères de souveraineté qui sont dispensés de procédure de mise en concurrence.





On ne put s’empêcher de voir dans ce remède comme un subterfuge d’Etat destiné à exempter d’appel d’offres ‘’les marchés de travaux immobiliers ou de prestations’’ qui relèvent habituellement de cette procédure à moins de considérer que l’acquisition de matériels de maintien de l’ordre ou l’équipement des corps de troupe en véhicules gamme tactique, par exemple, peuvent être qualifiés de projets de développement au même titre que la construction de lycées, d’hôpitaux ou de routes.





Avec ce changement, le Président de la République accapare le pouvoir d’apprécier du caractère secret des marchés (article 3- 3.2) tandis que le Premier ministre reçoit habilitation de classer ‘’Priorité absolue’’ ‘’les cas où le marché ne peut pas être différé devant l’imminence de dangers liés à la survenance de catastrophe naturelle…’’ (article 76 d).





Ledit projet suscita une levée de boucliers venant des bailleurs de fonds du Sénégal et des organisations citoyennes. Ainsi, moins de quatre mois plus tard, le décret n° 2011-04 du 6 janvier 2011 est signé et abroge le décret de 2010.



Toutefois pour faire face à la crise énergétique très aiguë qui pénalisait sévèrement l’économie et les ménages, le décret n° 2012-01 du 2 janvier 2012 modifiant l’article 3 du code des marchés est adopté.





Il avait pour seul objet de soustraire des dispositions dudit code, les marchés d’acquisition de combustibles, les opérations et la maintenance d’installations destinées à produire de l’énergie électrique lorsqu’elles sont confiées aux fabricants des machines concernées ainsi que les marchés de conseil juridique.







Par ce texte, l’Etat avait décidé que la quasi-totalité des dépenses afférentes à la production de l’énergie électrique pouvaient être effectuées en marge des règles de mise en compétition édictées par le code des marchés publics. Tout cela démontre à suffisance que l'ingérence politique dans le processus d'approvisionnement constitue également un grand défi pour la réforme des marchés publics. En effet, un bon nombre de politiciens pensent qu'ils ont le droit d'intervenir dans les procédures de passation de marchés conduisant à des décisions capricieuses. Il n'est pas rare dans la plupart des politiques pour influencer le processus d'appel d'offres, d’instaurer des contrats particuliers d’individus ou d’entreprises de leur choix (Banque Mondiale, 2004).



Un sujet de préoccupation majeure noté ces dernières années pointait du doigt la question de l’expertise des acheteurs malgré des efforts consentis par l’ARMP devenue ARCOP, nouvelle entité en charge de la régulation dont les prérogatives ont été largement renforcées. L’ARCOP poursuit sa mission de pilotage du dispositif de formation en marchés publics cumulativement avec son rôle de régulateur.





L’ARCOP à la faveur de l’adoption du Décret n°2022-2295 du 28 décembre 2022 portant Code des marchés publics, ne pourra pas à elle seule couvrir les besoins de formation des différentes autorités contractantes ainsi que du secteur privé ; d’où l’impérieuse nécessité de mettre en place un dispositif pour le développement des compétences et d’entretenir cette capacité au niveau des opérateurs de formation.





De même, la prise en compte de la spécificité des missions de certains organes, la réforme institutionnelle de l’organe de régulation et le rôle de premier plan que le secteur privé devra jouer dans le financement des besoins de l’économie, devraient inspirer cette évolution du dispositif de formation en commande publique.



Les managers de projets de développement financés sur ressources extérieures (crédit ou dons) dépendent pour une large part des avis de non-objection (ANO) qui émaillent toute la procédure de passation et d’exécution des marchés publics allongeant de façon notable, le délai de mise en œuvre des projets.





Il est regrettable de constater que certains partenaires de la coopération bilatérale financent des projets et confient systématiquement l’exécution à des agences de la nationalité de leurs pays d’origine. D’autres, plus subtils, positionnent des cabinets étrangers sur les procédures d’appels à la concurrence dont l’issue leur est souvent favorable.



Nous avons observé sur certains projets financés par des partenaires que la durée de la phase de passation de marchés, pouvait aller jusqu’à un an. Même si certains partenaires au développement ont assoupli ou abandonné le système du double contrôle, cette pratique dans la mise en œuvre des projets subsiste dans bon nombre d’interventions financées avec l’aide extérieure.



La satisfaction par rapport aux délais d’exécution est extrêmement importante et constitue l’une des problématiques qui retient le plus l’attention des gestionnaires de projets et les candidats aux marchés. Dans notre échantillon, on peut noter que plus de la moitié des répondants ont marqué leur insatisfaction par rapport aux délais dans la phase de passation de marchés et d’exécution des contrats (cf. figure 1).