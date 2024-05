Italie : Un Sénégalais remporte le Grand Prix international de poésie Léopold Sédar Senghor

L'écrivain-poète Fara Njaay est célébré le samedi 4 mai 2024 à Milan. Il a remporté le prestigieux prix international de poésie Léopold Sédar Senghor organisé chaque année en Italie.



Ce prix promeut la culture de la paix, la solidarité et l'amour entre les peuples par le biais de la poésie. Son objectif : faire connaître la vision et diffuser les œuvres du grand poète sénégalais.



Le prix est ouvert à toutes les femmes et à tous les hommes du monde, âgés de plus de 18 ans et qui écrivent en italien ou en français. Il est ouvert à l’espace francophone : Afrique, Caraïbes, Europe, Amérique et s’articule en cinq sections. La participation se fait par dépôt de candidature.



Ayant postulé dans la section E, dont le thème portait sur "Environnement et migration", son beau poème "Les arbres sont des poèmes d'amour" a remporté la première place et a été déclaré vainqueur de ce concours.



En remportant ce prestigieux prix, Fara Njaay a montré au monde entier que le Sénégal est une terre de littérature et de connaissance. À travers ce sacre bien mérité, il a rendu fier tout un peuple.



Selon le jury, en parlant de l'arbre, le poète a montré la dimension spirituelle, symbolique et affective de celui-ci. Cette manière de penser à l'arbre et la qualité d'écriture de l'auteur ont fini de convaincre les membres du jury.



A préciser que le prix lui a été remis par Monsieur l'Ambassadeur du Sénégal à Milan.