Visite d’amitié de Bassirou Diomaye Faye à Abidjan : Ce que les présidents sénégalais et ivoirien se sont dit

Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara a affirmé être dans une convergence totale de point de vue avec le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, qui a effectué, ce mardi, une visite d’amitié à Abidjan. « Nous avons passé en revue la situation dans chacun de nos pays, les efforts que nous faisons, nous nous sommes félicités du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations qui ont toujours marqué l’évolution dans nos deux pays. Nous sommes parvenus à une convergence totale de point de vue. Que ce soit sur les questions de démocratie, de coopération régionale ou de la situation internationale, nous sommes totalement en phase », a déclaré Alassane Ouattara. Des propos rapportés par l’Agence ivoirienne de presse (AIP).





Le chef de l’exécutif ivoirien a toutefois indiqué que, avec Bassirou, ils ont souhaité que leurs ministres respectifs fassent plus d’efforts pour essayer davantage dynamiser le commerce entre les deux pays.





« C’est vrai qu’il y a une légère augmentation mais je crois que ce n’est pas la dimension du vœu de nos secteurs privés et je sais que nous pouvons faire plus. Nous avons beaucoup de choses à échanger et nous sommes optimistes », a-t-il indiqué.





Pour M. Ouattara, avec les découvertes qui viennent d’être faites au Sénégal dans le domaine du gaz et en Côte d’Ivoire, dans le domaine du gaz, du pétrole et de l’or, les économies respectives, dans deux ou trois ans, auront des taux de croissance à deux chiffres pour contribuer significativement à améliorer le quotidien des populations.





« Nous avons considéré qu’en matière économique, c’était important de mettre l’accent sur le social et sur la jeunesse. C’est ce que nous faisons en Côte d’Ivoire, ce qui a permis de réduire de manière importante, le taux de pauvreté au cours des 10 dernières années », a fait remarquer Alassane Ouattara.





Il s’est félicité du choix porté sur la Côte d’Ivoire par son hôte à qui, il a renouvelé ses chaleureuses félicitations pour sa brillante élection en mars et ses vœux de plein succès dans l’exercice de ses hautes fonctions.





«Nous pouvons encore faire plus… », dixit Bassirou Diomaye Faye





Pour sa part, le chef de l’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a salué le leadership et les efforts considérables déployés par son homologue ivoirien dans le renforcement de la stabilité, de la démocratie et de la promotion du développement en Côte d’Ivoire.





« Vous êtes dans le sillage de ce grand homme qu’est le président Félix Houphouët-Boigny », a-t-il assuré, selon toujours l’AIP.