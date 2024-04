[1 jour, 1 ministre] Jean-Baptiste Tine, nouveau ministre de l’intérieur : La rançon de la droiture !

La réparation d’une injustice ! C’est ainsi que certains membres du nouveau régime perçoivent la nomination du Général Jean-Baptiste Thiathié Tine au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. L’ancien Haut commandant de la Gendarmerie nationale, qui a les principes militaires chevillés au corps, a été limogé en 2021 pour avoir ‘’défendu’’ l’honneur de la Gendarmerie. Itinéraire d’un officier ‘’loyal et compétent’’.

Comme la vie, une carrière également ne tient parfois qu’à un fil. Surtout quand le pouvoir de nommer et de dégommer ne dépend que d’une simple signature apposée, sans préavis, au bas d’un décret du Président de la République qui a quasiment un droit de vie et de mort sur tout le personnel administratif public et militaire. La gloire professionnelle, le Général Jean-Baptiste Thiathié Tine l’a connue sous le règne du président de la République Macky Sall, l’humiliation aussi.

Haut commandant de la gendarmerie nationale au plus fort de l’affaire de viol opposant l’actuel premier ministre Ousmane Sonko à la masseuse Adji Sarr qui a failli faire chanceler la République, Jean-Baptiste a été limogé pour avoir défendu les principes militaires. En effet, sa position radicale sur cette affaire et notamment contre la radiation du gendarme-enquêteur Seydina Oumar Touré qui avait mis à nu les contradictions de la plaignante, lui a valu son poste. Faisant partie du Conseil d'enquête devant statuer sur cette rocambolesque histoire, le général Tine s'était effectivement opposé à la radiation du capitaine Touré.

Le conseil sous sa direction, avait, à l'unanimité, déconseillé au Président Sall de radier le jeune capitaine téméraire, mais l’ancien Chef de l’État n'en a point tenu compte et a officialisé la radiation de Seydina Touré, agneau du sacrifice dans ce ‘’Mortal-Kombat’’ politique entre Macky et Sonko. Le Général Tine sera lui aussi destitué à juste moins de 3 mois de sa retraite et sans les honneurs militaires dus à son rang.

Premier Général de gendarmerie nommé et dernier Haut commandant dégommé par Macky Sall

« Limoger un officier général, de surcroît le Haut Commandant de la gendarmerie nationale sans même qu’il ait eu l’occasion de faire ses adieux à ses hommes, est la pire des humiliations. Le Général Jean Baptiste Tine a subi ce sort en étant limogé après les évènements de Mars 2021. Il l’a limogé avec effet immédiat et remplacé le même jour sans même avoir pu procéder à une passation de service en bonne et due forme avec son remplaçant », dénonçait d’ailleurs le journaliste Pape Sané dans une tribune.

Cet officier était pourtant décrit comme ‘’l’homme du président’’ pour sa proximité avec Macky Sall qui lui avait fait l’honneur d’être le premier Général qu’il a nommé à la maréchaussée (en janvier 2013), juste 8 mois après son accession à la magistrature suprême.





La suite, on la connaît. Sous la dictée de ses intérêts politiques qui entraient en conflit avec les principes militaires de son ancien homme de confiance, les liens de cordialité ont périclité. Tine deviendra le dernier Général de gendarmerie dégommé par Macky Sall et envoyé en hibernation au froid polaire de la Russie comme ambassadeur depuis novembre 2021.

Son come-back en tant que nouveau ministre de l’intérieur et de la sécurité publique du nouveau gouvernement Sonko1 n’est que ‘’justice rendue’’, selon l’ex capitaine Seydina Oumar Touré. « J’adresse mes sincères et vives félicitations aux nouveaux membres du gouvernement du Sénégal, particulièrement au général de corps d’armée Jean Baptiste Tine, nouveau ministre de l’Intérieur. Une injustice vient d’être réparée ce soir. Dieu est juste », jubile-t-il dans un post publié à chaud sur sa page Facebook lors de la publication de la liste des membres du gouvernement, le 5 avril dernier.

Un uniforme orné de galons

Si sa nomination au département de l’intérieur est saluée pour cette tâche noire que cela vient de gommer, elle est d’autant plus célébrée parce que l’homme a les compétences requises pour mener à bien cette nouvelle mission. Ses galons, sa loyauté et le témoignage de ses frères d’armes sur ses qualités humaines et militaires, le confirment. D’ailleurs, son prédécesseur au Haut commandement de la Gendarmerie ne tarit pas d’éloge à l’égard de son successeur. « Je demeure persuadé que cette nomination est un choix divin dont le général Tine, de par son humanisme, sa sociabilité, son humilité, sa foi inébranlable en Dieu, est le seul artisan », témoignait le Général Sène passant les rênes du commandement à Tine en novembre 2019.

Entré en service le 1er septembre 1981, le natif de Thiès (né le 4 septembre 1961) est sorti de l’Académie royale militaire de Meknès du Maroc (1981-1984) avant de parachever sa formation militaire à L’ENOA (stage d’application des armes mêlée) puis au Cours supérieur de l’École des officiers de la Gendarmerie Nationale de Melun en France (1986). Mettant à profit ses diplômes militaires et civils, l’ancien Police commissionner de la Misma au Mali (2014) a gravi tous les échelons de la gendarmerie.

Sous-lieutenant le 1er octobre 1984, lieutenant en 1986, capitaine en 1991, chef d’escadron à partir de 1997, il a été nommé lieutenant-colonel en 2003, colonel en 2006, Général de brigade en 2013, Général de division en 2019 puis Général de corps d’armée en 2021. Il a été Commandant de peloton à l’escadron blindé de la Légion de gendarmerie d’intervention (1986-1989), Commandant de la compagnie de Saint-Louis (1994-1995), puis commandant de la compagnie de Ziguinchor (1995-1996). De 1999 en 2000, le membre du groupe International de Police en Bosnie Herzégovine (1998-1999), sera détaché à la primature à son retour au bercail.