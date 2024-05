Campagne agricole 2024 : Les acteurs de l’agroécologie se mobilisent

Depuis 2019, les acteurs de l’agroécologie se sont regroupés au sein de la Dynamique pour une Transition Agroécologique au Sénégal (DyTAES), une coalition nationale comprenant 78 membres, tels que des organisations de producteurs, des ONG nationales et internationales, des associations consuméristes, des réseaux d’élus, des communes, des institutions de recherche et de formation, ainsi que des services étatiques et privés.





Cette alliance œuvre depuis près de cinq ans pour promouvoir l'agroécologie à travers le plaidoyer, le partage d'expériences, la recherche, la formation, l'accompagnement des territoires en transition agroécologique et le dialogue politique.





Les réalisations de la DyTAES comprennent notamment l'affectation de 10 % du budget national des engrais à une subvention annuelle d'engrais organiques par le gouvernement sénégalais, la mise en place de Dynamiques pour une Transition Agroécologique Locale (DyTAEL) dans les six zones agroécologiques du pays, et la reconnaissance du Sénégal comme modèle d'agroécologie en Afrique de l'Ouest et à l'international, ainsi que sa contribution à des documents politiques tels que le PSE Vert et la Stratégie de Souveraineté Alimentaire du Sénégal.





Dans cette dynamique, le 30 avril 2024, les acteurs de la DyTAES et ses entités locales, les DyTAELs, ont tenu un atelier de préparation de la campagne agricole 2024 en collaboration avec la Direction de l’Agriculture du Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Elevage (MASAE), à la sphère ministérielle de Diamniadio.





Cette réunion, axée sur l'écoute, le partage, la co-construction et la projection, a été enrichie par les contributions des acteurs des six zones agroécologiques du Sénégal représentées par les DyTAELs.





Les discussions ont principalement porté sur la subvention des intrants organiques et ont permis d'identifier des perspectives concrètes de collaboration entre les parties prenantes. Des sujets tels que le système de distribution des intrants, leurs modalités d'acquisition, le dispositif d'accompagnement et l'implication des producteurs dans le processus ont été discutés pour déterminer les meilleures actions à entreprendre pour la réussite de la campagne agricole 2024.





Parmi les résultats notables de ces échanges, il existe l’accord sur l'implication directe des DyTAELs dans les commissions départementales et locales afin de faciliter l'accès des acteurs de l'agroécologie aux intrants organiques. L’autre avancée concerne la mise en place d'un système de suivi des intrants organiques par chaque DyTAEL pour évaluer la qualité, la quantité et l'efficacité des produits. La transmission de ces informations au MASAE par la DyTAES, qui participera aux réunions de la direction de l'agriculture sur les intrants. Le dernier résultat évoqué concerne la formulation d'une liste de recommandations spécifiques aux intrants organiques, qui sera soumise au ministre et à ses collaborateurs, accompagnée du rapport global de la session, dans les meilleurs délais.