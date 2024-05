Gaza: le coût de la reconstruction estimé entre 30 et 40 milliards de dollars, selon l'ONU

L'ONU a estimé jeudi le coût de la reconstruction de la bande de Gaza, ravagée par une guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, entre 30 et 40 milliards de dollars, à cause de l'ampleur sans précédent des destructions.







"Les estimations du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour tout reconstruire dans la bande de Gaza dépassent les 30 milliards de dollars, pouvant aller jusqu'à 40 milliards de dollars", a déclaré Abdallah al-Dardari, directeur du bureau régional pour les Etats arabes du PNUD, lors d'une conférence de presse à Amman. "L'ampleur de la destruction est énorme et sans précédent (...) C'est une mission à laquelle la communauté internationale n'a pas été confrontée depuis la Seconde Guerre mondiale."