Omar Sy raconte l’année où il a failli croire qu’il était Dieu

En 2011, « Intouchables » sort en France et enregistre tout de suite un succès retentissant. Omar Sy, qui campait Driss dans la comédie dramatique, est projeté sous les feux de la rampe.







Le franco-sénégalais venait de changer de dimension. Dans son livre « Viens, on en parle » sorti récemment, l’acteur raconte comment ce succès a failli lui faire croire qu’il était Dieu.









« Il fallait croire en Dieu parce que sinon on finit par croire que Dieu c’est soi-même »





« En 2011, je vivais et j’offrais des choses incroyables aux gens. Il fallait croire en Dieu parce que sinon on finit par croire que Dieu c’est soi-même », écrit-il.





L'artiste a longuement expliqué ses propos dans une récente interview accordée à "Corse Matin".





Il fait notamment savoir que tout ce qui lui était donné à ce moment-là (c’est-à-dire après la sortie d’Intouchables »), était énorme ; et il le « réalisait pleinement ».





« Je ne suis pas extraordinaire au sens strict du terme »





Toutefois, il se disait que c'était « beaucoup pour un être humain ». « Dans ces circonstances-là, on peut basculer dans autre chose, se croire supérieur, se voir comme un surhomme. Or, dans mon éducation, il n’y a ni surhomme ni sous-homme. Je veux bien avoir des particularités, et je le vis très bien, mais je ne suis pas extraordinaire au sens strict du terme. Je voulais donc éviter de partir sur une fausse piste. Ce que je dis dans le livre, c’est que dans ces circonstances-là, quand un succès pareil te tombe dessus, si tu ne crois pas en Dieu, tu cours effectivement le risque de croire que tu en es un… », a développé Omar Sy.





Il faut dire que le succès d’Intouchables était retentissant. Dès sa première semaine d’exploitation, il a fait plus de 2 millions d’entrées.