Cheikh Yérim-capitaine Touré : jour de vérité

Le verdict est attendu ce mercredi, 8 mai, dans l’affaire opposant Cheikh Yérim Seck à l’ex-capitaine de la gendarmerie, Seydina Oumar Touré devant le Tribunal correctionnel de Dakar.



Les Échos, qui donne l’information, rappelle que l’ancien gendarme poursuit le journaliste pour diffamation. Ce dernier a consacré, dans son nouveau livre, une partie au dossier du leader de Pastef, Ousmane Sonko contre lex-masseuse Adji Sarr.



«L'affaire Sonko a fait une autre victime, le mythe qui auréolait la gendarmerie nationale. L'homme par qui le scandale est arrivé est capitaine et membre du corps. Alors qu'il a commencé à piloter les enquêtes dans le cadre du dossier, Seydina Oumar Touré est brutalement apparu dans les médias, comme piqué par une mouche, pour faire des révélations fracassantes sur l'affaire, fustiger la manière dont les enquêtes ont été conduites, lancer des éléments délirants sur le thème du complot contre le prévenu... », a écrit l’auteur du livre intitulé « Macky Sall face à l’histoire ».



Le plaignant n’a pas tardé à réagir. Selon le quotidien d’information, il réclame au journaliste et au Directeur général des Éditions Harmattan « la somme de 50 millions de francs CFA en sus d’une contrainte par corps ».



Les mis en cause n’ont pas comparu à l’audience tenue le 24 avril dernier.