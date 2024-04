Trafic de drogue : un célèbre acteur jugé aujourd’hui

Sauf renvoi, Bachir Diop, personnage vedette de la série « Dérapages » sera jugé ce mardi 16 avril devant la Chambre criminelle de Dakar, rapporte Les Échos.



Maristes : L’acteur vedette “Bachir Diop” dérape dans le trafic de cannabis